Recomendación de cine en casa: ‘Snatch’

Un diamante robado desata una persecución caótica entre ladrones, mafiosos y apostadores en los barrios turbulentos de Londres. Al mismo tiempo, dos promotores de boxeo ilegal se meten en problemas con un peligroso jefe criminal cuando su pelea arreglada se complica por culpa de Mickey, un impredecible peleador gitano.

A inicios del segundo milenio, el cineasta inglés Guy Ritchie consolidó un sello autoral infravalorado por la academia, pero arropado por los fanáticos del cine de culto. Ritchie tiene el mérito y, a su vez, el encanto de contar una historia divertida, fresca e ingeniosa con un reparto coral de la talla de Brad Pitt, Benicio Del Toro, Jason Statham, entre otros. Comparar a Ritchie con el Quentin Tarantino británico tiene sentido, aunque el cineasta inglés prescinda de los baños de sangre y otras excentricidades que hacen de Tarantino un autor único. A pesar de que esta comparación puede resultar graciosa, el énfasis que se hace al hablar de Guy Ritchie como un autor ciertamente infravalorado termina siendo coherente.