Recomendación de cine en casa: ‘Snatch’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Recomendación de cine en casa: ‘Snatch’
    Historia. Brad Pitt, Jason Statham y Benicio Del Toro encabezan el reparto de una historia donde el azar, el crimen y el humor negro se entrelazan en las calles de Londres. FOTO: INTERNET

Más de 20 años después de su estreno, la cinta de Guy Ritchie permanece como una de las comedias criminales más ingeniosas y dinámicas del cine contemporáneo

Un diamante robado desata una persecución caótica entre ladrones, mafiosos y apostadores en los barrios turbulentos de Londres. Al mismo tiempo, dos promotores de boxeo ilegal se meten en problemas con un peligroso jefe criminal cuando su pelea arreglada se complica por culpa de Mickey, un impredecible peleador gitano.

A inicios del segundo milenio, el cineasta inglés Guy Ritchie consolidó un sello autoral infravalorado por la academia, pero arropado por los fanáticos del cine de culto. Ritchie tiene el mérito y, a su vez, el encanto de contar una historia divertida, fresca e ingeniosa con un reparto coral de la talla de Brad Pitt, Benicio Del Toro, Jason Statham, entre otros. Comparar a Ritchie con el Quentin Tarantino británico tiene sentido, aunque el cineasta inglés prescinda de los baños de sangre y otras excentricidades que hacen de Tarantino un autor único. A pesar de que esta comparación puede resultar graciosa, el énfasis que se hace al hablar de Guy Ritchie como un autor ciertamente infravalorado termina siendo coherente.

Ostentosa, ácida y, en ciertos momentos, nauseabunda, la película parece demostrar que, para Ritchie, las historias pueden componerse como papeles recortados al azar que se reúnen después de ser mezclados en una caja. Aquí, la narrativa se aparta de una crónica criminal convencional para contarse a través de partes y fragmentos dispersos dentro de una odisea que se desarrolla en menos de dos horas.

Ahora, a más de dos décadas de su estreno, la vigencia de esta comedia negra sigue intacta: una reflexión sobre la delgada línea que divide la suerte de la consecuencia en un entorno saturado de violencia injusta y dispareja. ‘Snatch’ coexiste entre las películas del azar y la aleatoriedad, particularmente en un Londres destinado a vivir de apuestas y persecuciones que, por una u otra razón, terminan afirmando que no solamente los gánsteres son quienes persiguen el dinero.

https://vanguardia.com.mx/show/regresa-angelica-maria-a-las-telenovelas-de-la-mano-de-rosy-ocampo-JK21908717

¿Dónde?: Netflix

Director: Guy Ritchie

Año: 2000

Duración: 103 minutos

Calificación: 86/100

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Espectáculos
Recomendaciones

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Brad Pitt

Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

Selección de los editores
Debido a la inseguridad se ha incrementado el déficit de choferes en las empresas transportistas.

Denuncia Canacar robo a mil 270 tráileres durante primer semestre del 2026
Las cifras de delitos contra empresarios y la población en general siguen siendo alarmantes.

Alerta la Coparmex que 5 de cada 10 empresarios han sido víctimas de extorsión y cobro de piso
El cristal es la droga que más se incauta en la entidad, de acuerdo con cifras de la FGR.

En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal
Próximo partido

Próximo partido
true

Los marcadores inesperados cambiaron las expectativas de este Mundial
Banamex y BBVA alertaron por el escenario de revisiones anuales impuesto por la administración de Trump; ante la vulnerabilidad del comercio.

Freno de Trump a T-MEC trae ‘certeza negativa’; exige IP blindar energía y seguridad
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los restos hallados en un predio al sur de Veracruz pertenecen a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Así como ocho detenciones por el hecho.

Fiscalía de Veracruz confirma asesinato de la periodista Roxana Guzmán; van ocho detenidos
El representativo azteca en el Estadio Ciudad de México en su último encuentro frente a Ecuador.

México vs Inglaterra cambia de horario; reportan que el juego se adelanta al mediodía por el clima