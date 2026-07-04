Recomendación de cine en casa: ‘Snatch’
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Más de 20 años después de su estreno, la cinta de Guy Ritchie permanece como una de las comedias criminales más ingeniosas y dinámicas del cine contemporáneo
Un diamante robado desata una persecución caótica entre ladrones, mafiosos y apostadores en los barrios turbulentos de Londres. Al mismo tiempo, dos promotores de boxeo ilegal se meten en problemas con un peligroso jefe criminal cuando su pelea arreglada se complica por culpa de Mickey, un impredecible peleador gitano.
A inicios del segundo milenio, el cineasta inglés Guy Ritchie consolidó un sello autoral infravalorado por la academia, pero arropado por los fanáticos del cine de culto. Ritchie tiene el mérito y, a su vez, el encanto de contar una historia divertida, fresca e ingeniosa con un reparto coral de la talla de Brad Pitt, Benicio Del Toro, Jason Statham, entre otros. Comparar a Ritchie con el Quentin Tarantino británico tiene sentido, aunque el cineasta inglés prescinda de los baños de sangre y otras excentricidades que hacen de Tarantino un autor único. A pesar de que esta comparación puede resultar graciosa, el énfasis que se hace al hablar de Guy Ritchie como un autor ciertamente infravalorado termina siendo coherente.
Ostentosa, ácida y, en ciertos momentos, nauseabunda, la película parece demostrar que, para Ritchie, las historias pueden componerse como papeles recortados al azar que se reúnen después de ser mezclados en una caja. Aquí, la narrativa se aparta de una crónica criminal convencional para contarse a través de partes y fragmentos dispersos dentro de una odisea que se desarrolla en menos de dos horas.
Ahora, a más de dos décadas de su estreno, la vigencia de esta comedia negra sigue intacta: una reflexión sobre la delgada línea que divide la suerte de la consecuencia en un entorno saturado de violencia injusta y dispareja. ‘Snatch’ coexiste entre las películas del azar y la aleatoriedad, particularmente en un Londres destinado a vivir de apuestas y persecuciones que, por una u otra razón, terminan afirmando que no solamente los gánsteres son quienes persiguen el dinero.
¿Dónde?: Netflix
Director: Guy Ritchie
Año: 2000
Duración: 103 minutos
Calificación: 86/100