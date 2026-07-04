Regresa Angélica María a las telenovelas de la mano de Rosy Ocampo

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Regresa Angélica María a las telenovelas de la mano de Rosy Ocampo
    Elenco. La ‘Novia de México’ compartirá créditos con África Zavala, José Ron, Claudia Álvarez y Daniela Romo en ‘Corazón de Marruecos’. FOTO: CUARTOSCURO

La cantante y conductora formará parte de la nueva versión que Televisa prepara de ‘Muchacha Italiana Viene a Casarse’

Parece que la campaña en medios digitales y el escándalo que protagonizó con la actriz Lucía Méndez sirvieron para llamar nuevamente la atención sobre la carrera de Angélica María, ya que este fin de semana se confirmó que se sumará a la nueva telenovela de Rosy Ocampo para Televisa.

La noticia llega cuando la telenovela ya comenzó grabaciones. Se trata de una nueva adaptación del melodrama que protagonizó Angélica María en 1971, ‘Muchacha Italiana Viene a Casarse’, aunque en esta ocasión la historia se desarrollará en Marruecos.

“Es para mí un honor y un gran privilegio tener a Angélica María; no fue fácil”, dijo la productora durante la rueda de prensa.

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA?

Angélica María habría sido buscada desde un inicio para formar parte del elenco; sin embargo, por cuestiones de agenda no se concretó su participación y el personaje quedó en manos de Daniela Romo.

“Quiero decirles algo que puede sonar extraño, pero es que a Rosy Ocampo no se le puede decir que no. Es tan terca cuando quiere lograr algo; por eso logra tanto éxito esta señora maravillosa”, dijo la ‘Novia de México’ durante la presentación de su personaje.

Según relataron las actrices, el trabajo en los escenarios de Estados Unidos fue lo que impidió que la mamá de Angélica Vale se sumara inicialmente al melodrama y, ahora que concluyó esa etapa de conciertos, pudo asegurar esta participación especial en la telenovela.

¿CUÁNDO ESTRENA ‘CORAZÓN DE MARRUECOS’?

‘Corazón de Marruecos’ tiene como protagonistas a África Zavala, José Ron, Claudia Álvarez y Daniela Romo, quienes encabezan un amplio elenco consolidado en la televisión mexicana.

La protagonista de ‘El hogar que yo robé’ llenó de elogios a la producción de Rosy Ocampo. Además, destacó que el melodrama conserva únicamente algunos elementos de la historia original y apuesta por nuevas vertientes en los personajes, al tiempo que reconoció el trabajo de los protagonistas.

https://vanguardia.com.mx/show/mana-animara-el-medio-tiempo-del-duelo-entre-mexico-e-inglaterra-AK21904127

De acuerdo con información oficial, ‘Corazón de Marruecos’ llegará al público mexicano en enero de 2027.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Espectáculos
Streaming
Viral

Localizaciones


México

Organizaciones


Televisa

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Debido a la inseguridad se ha incrementado el déficit de choferes en las empresas transportistas.

Denuncia Canacar robo a mil 270 tráileres durante primer semestre del 2026
Las cifras de delitos contra empresarios y la población en general siguen siendo alarmantes.

Alerta la Coparmex que 5 de cada 10 empresarios han sido víctimas de extorsión y cobro de piso
El cristal es la droga que más se incauta en la entidad, de acuerdo con cifras de la FGR.

En Coahuila, se disparan 2,740% ‘golpes’ contra el cristal
Próximo partido

Próximo partido
true

Los marcadores inesperados cambiaron las expectativas de este Mundial
Banamex y BBVA alertaron por el escenario de revisiones anuales impuesto por la administración de Trump; ante la vulnerabilidad del comercio.

Freno de Trump a T-MEC trae ‘certeza negativa’; exige IP blindar energía y seguridad
La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que los restos hallados en un predio al sur de Veracruz pertenecen a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. Así como ocho detenciones por el hecho.

Fiscalía de Veracruz confirma asesinato de la periodista Roxana Guzmán; van ocho detenidos
El representativo azteca en el Estadio Ciudad de México en su último encuentro frente a Ecuador.

México vs Inglaterra cambia de horario; reportan que el juego se adelanta al mediodía por el clima