Regresa Angélica María a las telenovelas de la mano de Rosy Ocampo

Parece que la campaña en medios digitales y el escándalo que protagonizó con la actriz Lucía Méndez sirvieron para llamar nuevamente la atención sobre la carrera de Angélica María, ya que este fin de semana se confirmó que se sumará a la nueva telenovela de Rosy Ocampo para Televisa. La noticia llega cuando la telenovela ya comenzó grabaciones. Se trata de una nueva adaptación del melodrama que protagonizó Angélica María en 1971, ‘Muchacha Italiana Viene a Casarse’, aunque en esta ocasión la historia se desarrollará en Marruecos. “Es para mí un honor y un gran privilegio tener a Angélica María; no fue fácil”, dijo la productora durante la rueda de prensa.

¿DE QUÉ TRATA LA TELENOVELA? Angélica María habría sido buscada desde un inicio para formar parte del elenco; sin embargo, por cuestiones de agenda no se concretó su participación y el personaje quedó en manos de Daniela Romo. “Quiero decirles algo que puede sonar extraño, pero es que a Rosy Ocampo no se le puede decir que no. Es tan terca cuando quiere lograr algo; por eso logra tanto éxito esta señora maravillosa”, dijo la ‘Novia de México’ durante la presentación de su personaje. Según relataron las actrices, el trabajo en los escenarios de Estados Unidos fue lo que impidió que la mamá de Angélica Vale se sumara inicialmente al melodrama y, ahora que concluyó esa etapa de conciertos, pudo asegurar esta participación especial en la telenovela.

¿CUÁNDO ESTRENA ‘CORAZÓN DE MARRUECOS’? ‘Corazón de Marruecos’ tiene como protagonistas a África Zavala, José Ron, Claudia Álvarez y Daniela Romo, quienes encabezan un amplio elenco consolidado en la televisión mexicana. La protagonista de ‘El hogar que yo robé’ llenó de elogios a la producción de Rosy Ocampo. Además, destacó que el melodrama conserva únicamente algunos elementos de la historia original y apuesta por nuevas vertientes en los personajes, al tiempo que reconoció el trabajo de los protagonistas.

De acuerdo con información oficial, ‘Corazón de Marruecos’ llegará al público mexicano en enero de 2027.

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