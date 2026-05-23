Recomendación de cine en casa: ‘Sólo con tu Pareja’
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En ‘Sólo con tu Pareja’ hay decisiones políticamente incorrectas: Cuarón se burla de los turistas; satiriza la crisis del SIDA que aterraba a todo el mundo en los años noventa
Tomás es un joven publicista mujeriego que evita cualquier compromiso emocional mientras mantiene relaciones con múltiples mujeres. Su vida cambia cuando cree haber contraído VIH debido a una falsa prueba médica. En medio de su crisis, conoce a Clarisa, una sobrecargo y vecina de su edificio, con quien comienza a desarrollar una conexión emocional.
Resulta importante recordar dónde empieza y dónde cambia el cine mexicano. Se dice que la industria mexicana se transformó a partir del surgimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con una fuerte vinculación a Estados Unidos. El México que se conocía por realizar películas de ficheras cambiaría hacia un enfoque que pone sobre la mesa los temas sociales que radicaban en la época al empezar cuestionando si una película mexicana se considera mexicana por quien la hace, por quien la protagoniza o por si tiene lugar en México. Es entonces que Hombre en llamas, Apocalypto o Frida podrían entrar en el debate sobre si son cintas mexicanas, meramente por ser filmadas en locaciones de la república.
En cambio, para un cineasta como Alfonso Cuarón, el cine mexicano no tiene que apropiarse de la globalización para demostrar sus orígenes. En Sólo con tu pareja hay decisiones políticamente incorrectas: Cuarón se burla de los turistas, específicamente japoneses, al retratarlos como ebrios; satiriza la crisis del SIDA que aterraba a todo el mundo en los años noventa, y aborda el tema del suicidio con una comedia que no sería posible hacer hoy en día.
Sólo con tu pareja es divertida, cruda y entretenida; es mirar el largometraje que no solo cuenta la historia de origen de personajes de la industria como Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki o Daniel Giménez Cacho, sino que también habla del México de una época que parece tener mucho que se fue y de la que no se volverá a ver dentro de mucho tiempo.
¿Dónde?: Netflix
Director: Alfonso Cuarón
Año: 1991
Duración: 94 minutos
Calificación: 81/100