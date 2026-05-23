Recomendación de cine en casa: ‘Sólo con tu Pareja’

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Recomendación de cine en casa: ‘Sólo con tu Pareja’

En ‘Sólo con tu Pareja’ hay decisiones políticamente incorrectas: Cuarón se burla de los turistas; satiriza la crisis del SIDA que aterraba a todo el mundo en los años noventa

Tomás es un joven publicista mujeriego que evita cualquier compromiso emocional mientras mantiene relaciones con múltiples mujeres. Su vida cambia cuando cree haber contraído VIH debido a una falsa prueba médica. En medio de su crisis, conoce a Clarisa, una sobrecargo y vecina de su edificio, con quien comienza a desarrollar una conexión emocional.

Resulta importante recordar dónde empieza y dónde cambia el cine mexicano. Se dice que la industria mexicana se transformó a partir del surgimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con una fuerte vinculación a Estados Unidos. El México que se conocía por realizar películas de ficheras cambiaría hacia un enfoque que pone sobre la mesa los temas sociales que radicaban en la época al empezar cuestionando si una película mexicana se considera mexicana por quien la hace, por quien la protagoniza o por si tiene lugar en México. Es entonces que Hombre en llamas, Apocalypto o Frida podrían entrar en el debate sobre si son cintas mexicanas, meramente por ser filmadas en locaciones de la república.

En cambio, para un cineasta como Alfonso Cuarón, el cine mexicano no tiene que apropiarse de la globalización para demostrar sus orígenes. En Sólo con tu pareja hay decisiones políticamente incorrectas: Cuarón se burla de los turistas, específicamente japoneses, al retratarlos como ebrios; satiriza la crisis del SIDA que aterraba a todo el mundo en los años noventa, y aborda el tema del suicidio con una comedia que no sería posible hacer hoy en día.

Sólo con tu pareja es divertida, cruda y entretenida; es mirar el largometraje que no solo cuenta la historia de origen de personajes de la industria como Alfonso Cuarón, Emmanuel Lubezki o Daniel Giménez Cacho, sino que también habla del México de una época que parece tener mucho que se fue y de la que no se volverá a ver dentro de mucho tiempo.

https://vanguardia.com.mx/show/miley-cyrus-inmortaliza-su-legado-con-estrella-en-hollywood-JD20894287

¿Dónde?: Netflix

Director: Alfonso Cuarón

Año: 1991

Duración: 94 minutos

Calificación: 81/100

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cine
Espectáculos
Streaming

Localizaciones


Saltillo

Personajes


Alfonso Cuarón

Organizaciones


Netflix

Fernando Gaxiola Corona

Fernando Gaxiola Corona

Originario de Saltillo, estudiante de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Ibero Ciudad de México. Asistente de director en cortometrajes filmados en la ciudad de Saltillo, lector y cinéfilo.

Selección de los editores
Oaxaca y CDMX son las entidades con mayor porcentaje de participación en separar residuos.

Coahuila y Nuevo León, entre los estados que menos separan residuos en México
Yulixa Consuelo Toloza (i) de 52 años desapareció el pasado 13 de mayo, en Bogotá; Blanca Adriana Vázquez Montiel de 37 años desapareció el 18 de mayo en Puebla.

Casos Blanca Vázquez y Yulixa Toloza, mujeres que desaparecieron y murieron tras procedimiento estético
Autoridades de salud mantienen campañas permanentes para reforzar esquemas y contener contagios de sarampión.

Coahuila suma 85 casos de sarampión; 18 siguen activos

La nueva planta de Yokohama en Coahuila generará oportunidades para proveedores de materias primas, automatización, logística, mantenimiento, energía y servicios industriales.

Saltillo tendrá nueva fábrica de Japón: Yokohama Company invertirá 115 mdd para producción de llantas

”La presión a la baja sobre las calificaciones podría surgir de una reducción en la disposición o capacidad del gobierno para proporcionar apoyo oportuno”, declaró Moody’s.

Moody’s mantiene calificación de Pemex en B1
La OMS advierte que la mayoría de los casos de dengue suelen ser asintomáticos.

Dengue, chikungunya y zika: Cómo mantener tu hogar libre de los mosquitos
La estrategia busca aprovechar el incremento de consumo previo al Día del Padre y competir frente a cadenas como Liverpool, Sears, Coppel y Amazon.

¡Llegaron las ofertas! Suburbia anuncia las Noches Moradas 2026 con descuentos por el Día del Padre
Ventaja. El nuevo programa “Reserved” identificará a los oyentes más activos para ofrecerles boletos antes que al público general.

¡Al rescate! Spotify lanza programa para facilitar boletos de conciertos