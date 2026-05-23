Recomendación de cine en casa: ‘Sólo con tu Pareja’

Tomás es un joven publicista mujeriego que evita cualquier compromiso emocional mientras mantiene relaciones con múltiples mujeres. Su vida cambia cuando cree haber contraído VIH debido a una falsa prueba médica. En medio de su crisis, conoce a Clarisa, una sobrecargo y vecina de su edificio, con quien comienza a desarrollar una conexión emocional.

Resulta importante recordar dónde empieza y dónde cambia el cine mexicano. Se dice que la industria mexicana se transformó a partir del surgimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con una fuerte vinculación a Estados Unidos. El México que se conocía por realizar películas de ficheras cambiaría hacia un enfoque que pone sobre la mesa los temas sociales que radicaban en la época al empezar cuestionando si una película mexicana se considera mexicana por quien la hace, por quien la protagoniza o por si tiene lugar en México. Es entonces que Hombre en llamas, Apocalypto o Frida podrían entrar en el debate sobre si son cintas mexicanas, meramente por ser filmadas en locaciones de la república.