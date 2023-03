Recuerda Pati Chapoy su austera infancia y primeros trabajos en Torreón

VEGANA DESDE CHICA

Luego de ser cuestionada de su salud, la titular de Ventaneando recordó que en sus primeros años de consciencia no le gustaba la carne y fingía comerla diariamente.

“En esa época ¿Qué era lo que comíamos? Sopa y carne, y sabes lo que hacía, me masticaba la carne me sacaba el bocado y debajo de la mesa la iba guardando, nunca me gustó la carne”

“Cuando yo me pude pagar mis alimentos decidía que iba a dejar ya la carne, hoy en día me como una vez al mes un pescado, me gusta el bacalao siempre y cuando sea la vizcaína sino no, el atún de lata sino no, el salmón y párale de contar y todo lo demás verduras granos y cereales”, expresó la polémica conductora.