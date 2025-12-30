¡Regalo decembrino! Presumen Claudia Martín y Carlos Said el nacimiento de su hijo Máximo

Show
/ 30 diciembre 2025
    ¡Regalo decembrino! Presumen Claudia Martín y Carlos Said el nacimiento de su hijo Máximo
    Familia. La pareja de actores cerró el año con la llegada de su bebé, al que describieron como ‘el mejor regalo de Navidad’. FOTO: FACEBOOK@CLAUDIAMARTIN

La pareja de actores oficializó su amor al llegar al altar el pasado junio, tras iniciar su relación durante las grabaciones de la telenovela de Televisa Juegos de Amor y Poder

Sonrientes y desbordando amor en las fotografías, Claudia Martín y Carlos Said presentaron públicamente a su primogénito, Máximo, fruto de su relación y de su matrimonio, el cual confirmaron ante la ley a mediados de 2025.

Todo indica que el nacimiento de su bebé se convirtió en el mejor regalo de Navidad para la pareja, motivo por el cual decidieron compartir la noticia con sus seguidores, quienes han estado atentos a cada paso de su historia de amor.

“No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste. El mejor regalo de Navidad eres tú, Máximo Said Martín. ¡Bienvenido a la familia!”, se lee junto a las entrañables imágenes en las que aparecen juntos frente a un árbol navideño.

¿QUÉ PASÓ CON CLAUDIA MARTÍN?

Desde antes de su boda, la prensa comenzó a especular sobre un posible embarazo de la actriz de ‘Amar a Muerte’. Aunque la pareja evitó confirmarlo públicamente, fue durante la difusión de las fotografías de su enlace cuando comenzaron a circular con mayor fuerza los rumores sobre la llegada de su primer hijo.

Claudia Martín y Carlos Said iniciaron su romance en 2024 durante las grabaciones de la telenovela ‘Juegos de Amor y Poder’, en la que ella fue la protagonista y él interpretó al villano de la historia.

UNA HISTORIA DE AMOR

Su relación se hizo pública tras la separación de Claudia Martín de su anterior pareja, el actor Hugo Catalán, en mayo de 2024. Poco después trascendió el flechazo entre los actores, el cual fue inmediato, y oficializaron su noviazgo a inicios de 2025, pese a las críticas por la diferencia de edad, ya que ella es nueve años mayor que él.

Carlos Said le propuso matrimonio a Claudia Martín apenas cuatro meses después de hacer público su romance, y celebraron su boda civil en junio, en la Ciudad de México, rodeados de familiares y amigos. Aunque en ese momento negaron que esperaran un bebé, confesaron estar ilusionados con la idea de formar una familia.

TE PUEDE INTERESAR: A la espera de un cierre épico! ¿A qué hora se estrena el episodio final de Stranger Things en México?

Hoy, la joven pareja —que ha recibido múltiples mensajes positivos por parte de sus seguidores y del medio artístico— celebra la llegada de Máximo, a quien describieron como “el mejor regalo de Navidad”.

Temas


Bebés
Espectáculos
Viral

Localizaciones


Ciudad de México

Organizaciones


Televisa

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los hechos que encendieron el debate, transformaron la forma de ver las cosas y cambiaron las estructuras de una era, para dar paso al nuevo año 2026.

10 hechos que dispararon conversaciones y ecos de un cambio de era en el 2025

true

Tren Interoceánico: Será AMLO condenado por sus malas obras
Anuario 2025: Los hechos que marcaron el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum, entre los reflectores y las sombras en su primer año en el poder
Misión. Chris Hemsworth vuelve como Thor en un avance que deja ver el lado más humano y temeroso del ‘Dios del Trueno’.

¡Ahora con Thor! Estrena Marvel nuevo avance de ‘Avengers: Doomsday’

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después

Saltillo 2025: Las 10 obras y proyectos que marcaron un antes y un después
Consulta el calendario oficial SEP 2026 y conoce la fecha exacta del regreso a clases para kínder, primaria y secundaria tras las vacaciones decembrinas

Calendario oficial SEP 2026... ¿Cuándo regresan de vacaciones los estudiantes de kínder, primaria y secundaria?
Una recopilación de logros locales y regionales.

¡Brilló Saltillo en el espectáculo! 2025: el año del glamour, música, gastronomía y más
true

La desaparición del Paraíso