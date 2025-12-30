¡Regalo decembrino! Presumen Claudia Martín y Carlos Said el nacimiento de su hijo Máximo

Sonrientes y desbordando amor en las fotografías, Claudia Martín y Carlos Said presentaron públicamente a su primogénito, Máximo, fruto de su relación y de su matrimonio, el cual confirmaron ante la ley a mediados de 2025. Todo indica que el nacimiento de su bebé se convirtió en el mejor regalo de Navidad para la pareja, motivo por el cual decidieron compartir la noticia con sus seguidores, quienes han estado atentos a cada paso de su historia de amor. “No sabíamos que podíamos ser más felices hasta que llegaste. El mejor regalo de Navidad eres tú, Máximo Said Martín. ¡Bienvenido a la familia!”, se lee junto a las entrañables imágenes en las que aparecen juntos frente a un árbol navideño.

¿QUÉ PASÓ CON CLAUDIA MARTÍN? Desde antes de su boda, la prensa comenzó a especular sobre un posible embarazo de la actriz de ‘Amar a Muerte’. Aunque la pareja evitó confirmarlo públicamente, fue durante la difusión de las fotografías de su enlace cuando comenzaron a circular con mayor fuerza los rumores sobre la llegada de su primer hijo. Claudia Martín y Carlos Said iniciaron su romance en 2024 durante las grabaciones de la telenovela ‘Juegos de Amor y Poder’, en la que ella fue la protagonista y él interpretó al villano de la historia.

UNA HISTORIA DE AMOR Su relación se hizo pública tras la separación de Claudia Martín de su anterior pareja, el actor Hugo Catalán, en mayo de 2024. Poco después trascendió el flechazo entre los actores, el cual fue inmediato, y oficializaron su noviazgo a inicios de 2025, pese a las críticas por la diferencia de edad, ya que ella es nueve años mayor que él. Carlos Said le propuso matrimonio a Claudia Martín apenas cuatro meses después de hacer público su romance, y celebraron su boda civil en junio, en la Ciudad de México, rodeados de familiares y amigos. Aunque en ese momento negaron que esperaran un bebé, confesaron estar ilusionados con la idea de formar una familia.