/ 21 octubre 2025
    ¿Regresa Juan Gabriel?... concierto en Bellas Artes será proyectado gratis en el Zócalo de la CDMX
    El concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes llega al Zócalo de la CDMX con entrada libre. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El icónico concierto de Juan Gabriel en Bellas Artes de 1990 será proyectado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México

La Ciudad de México rendirá un emotivo homenaje al inmortal Juan Gabriel con la proyección gratuita de su legendario concierto en el Palacio de Bellas Artes, una de las noches más recordadas en la historia de la música popular mexicana.

La Secretaría de Cultura de la CDMX, en colaboración con Netflix, anunció que el público podrá revivir este momento histórico en el Zócalo capitalino, en una velada especial que promete llenar de nostalgia, emoción y orgullo a los admiradores del Divo de Juárez.

La función se enmarca dentro del lanzamiento del documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, dirigido por María José Cuevas, que ofrecerá un retrato íntimo del artista, su vida y su legado.

UNA CITA INOLVIDABLE EN EL ZÓCALO DE LA CDMX

La proyección del histórico concierto de 1990 en Bellas Artes se llevará a cabo el sábado 8 de noviembre a las 20:00 horas, con entrada libre.

El evento promete reunir a miles de personas para revivir una de las noches más memorables de la música mexicana, aquella en la que Juan Gabriel, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, rompió barreras entre la música popular y la llamada música culta.

Durante la proyección, se incluirán imágenes inéditas del archivo personal del artista, así como tomas restauradas del concierto original. Esta iniciativa busca acercar la obra de Juan Gabriel a nuevas generaciones y fortalecer su presencia como figura central de la cultura mexicana.

“Veremos imágenes nunca antes presentadas y escucharemos esos arreglos sinfónicos que marcaron época”, explicó la productora Laura Woldenberg, quien forma parte del equipo detrás del proyecto audiovisual.

NUEVO DOCUMENTAL Y EXPOSICIÓN SOBRE EL LEGADO DE JUAN GABRIEL

La proyección en el Zócalo forma parte de una propuesta cultural más amplia: la presentación del documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, que estará disponible en Netflix a partir del 30 de octubre.

La serie, dividida en cuatro episodios, recorre la vida y carrera de Alberto Aguilera Valadez, desde sus humildes orígenes en Parácuaro, Michoacán, hasta su consagración como una de las figuras más queridas del mundo latino.

El documental destaca su capacidad de convertir el dolor en arte, su lucha contra los estigmas sociales y su influencia como ícono de la diversidad y la identidad mexicana.

Junto con la proyección, se exhibirá una muestra fotográfica inédita, disponible desde el 27 de octubre en la estación Bellas Artes del Metro y, posteriormente, en el Ángel de la Independencia y la Fuente de la Diana Cazadora.

Estas exposiciones incluyen material nunca antes mostrado del archivo personal de Juan Gabriel, fotografías de sus presentaciones y retratos capturados durante su carrera artística.

EL CONCIERTO QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DE BELLAS ARTES

Cuando Juan Gabriel se presentó en el Palacio de Bellas Artes en 1990, hizo historia. Fue uno de los primeros artistas populares en presentarse en ese recinto, hasta entonces reservado a óperas, sinfonías y espectáculos de música clásica.

Su recital con la Orquesta Sinfónica Nacional marcó un antes y un después. Con su inigualable presencia escénica y sus arreglos sinfónicos, Juan Gabriel demostró que la música del pueblo también merece un lugar en los escenarios más importantes del país.

Aquel concierto no solo transformó la manera en que se percibe la música popular mexicana, sino que abrió las puertas para que otros artistas cruzaran esas mismas fronteras culturales.

DATOS CURIOSOS SOBRE JUAN GABRIEL Y SU CONCIERTO EN BELLAS ARTES

• El concierto de 1990 fue grabado y lanzado como el álbum “Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes”, considerado uno de los discos más emblemáticos de la música mexicana.

• Las entradas se agotaron en pocas horas, y el evento se repitió durante tres noches consecutivas debido a la alta demanda.

• Fue la primera vez que la Orquesta Sinfónica Nacional acompañó a un artista de música popular.• El recital incluyó temas como Amor eterno, Querida y Hasta que te conocí, interpretados con arreglos sinfónicos inéditos.

El Zócalo de la Ciudad de México se llenará una vez más de música, nostalgia y emoción con este homenaje a quien sigue siendo un símbolo de amor, identidad y talento inigualable.

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

