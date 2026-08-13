Regresan los favoritos: ‘American Horror Story’ revela su temporada 13 con un elenco de estrellas
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Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters y Emma Roberts forman parte del esperado regreso de personajes icónicos de la antología de Ryan Murphy
Hace semanas, durante un evento de Disney+, se dieron a conocer los primeros detalles de la temporada 13 de ‘American Horror Story’, lo que significó el regreso de uno de los shows más queridos a nivel internacional. Y este jueves se dio a conocer el primer avance de la temporada, además de nuevos detalles de la historia.
“TEASER OFICIAL: Afortunadas trece. #AmericanHorrorStory de FX llega el 24 de septiembre a #DisneyPlus”, escribió el perfil de Disney Latinoamérica junto al avance de poco más de un minuto.
En él se lucieron algunos de los villanos principales de la antología, como el ‘Payaso Twisty’, interpretado por John Carroll Lynch; ‘Kai Anderson’, interpretado por Evan Peters; y el esperado regreso de Jessica Lange como la intrigante y manipuladora ‘Constance Langdon’.
CURIOSIDADES
De forma oficial, el productor Ryan Murphy reveló que precisamente esta temporada por fin llegó luego de convencer a Lange de volver con estas participaciones especiales y encabezando el show con cuatro de los personajes que ya había interpretado.
Sarah Paulson, Angela Bassett, Emma Roberts y Mena Suvari son las otras actrices que regresan con sus icónicos personajes, además de Jamie Brewer y la presentación oficial del nuevo favorito del productor: Paul Anthony Kelly, quien protagonizó la primera temporada de ‘American Love Story’.
Según la nueva información, la serie constará de 13 episodios, de 30 minutos cada uno. Lo que sorprende es que el día del estreno, el 24 de septiembre, debutará con tres episodios; lo mismo ocurrirá una semana después, para luego tener dos episodios por semana hasta su final, el 29 de octubre.
Con esto, será la primera vez que la trama ni siquiera alcanzará las festividades de Halloween, fecha clave en cada una de las anteriores temporadas. El propio productor ha catalogado esta temporada como ‘all stars’, debido al elenco y los personajes que aparecerán en la historia.