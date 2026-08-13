Regresan los favoritos: ‘American Horror Story’ revela su temporada 13 con un elenco de estrellas

Hace semanas, durante un evento de Disney+, se dieron a conocer los primeros detalles de la temporada 13 de ‘American Horror Story’, lo que significó el regreso de uno de los shows más queridos a nivel internacional. Y este jueves se dio a conocer el primer avance de la temporada, además de nuevos detalles de la historia.

“TEASER OFICIAL: Afortunadas trece. #AmericanHorrorStory de FX llega el 24 de septiembre a #DisneyPlus”, escribió el perfil de Disney Latinoamérica junto al avance de poco más de un minuto.

En él se lucieron algunos de los villanos principales de la antología, como el ‘Payaso Twisty’, interpretado por John Carroll Lynch; ‘Kai Anderson’, interpretado por Evan Peters; y el esperado regreso de Jessica Lange como la intrigante y manipuladora ‘Constance Langdon’.