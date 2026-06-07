Regresan Silvia Navarro y ‘Cabo de Miedo’

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    Regresan Silvia Navarro y ‘Cabo de Miedo’
    Silvia Navarro regresa al género de la telenovela con una nueva adaptación de una historia que ya demostró su éxito entre el público. ILUSTRACIÓN: GEMINI

‘Guardián de Mi Vida’ y la nueva adaptación de ‘Cabo de Miedo’ demuestran que revisitar historias exitosas sigue siendo una apuesta efectiva para las plataformas de streaming

Entre finales de mayo y principios de junio, algunas plataformas de streaming optaron por estrenar nuevas versiones de éxitos comprobados en telenovelas y películas, y vaya que han vuelto a dar en el blanco.

La fórmula, al parecer, es solo una: apostar por un caballo ganador. Y después de que su telenovela anterior tronó como chícharo por haber optado por una protagonista tan desafortunada como lo fue Livia Brito en “Amanecer”, el productor Juan Osorio se fue a la segura. Luego de casi una década de haber realizado para Televisa una telenovela tan original y propositiva como “Caer en tentación” (2017), no tuvo mucho problema para convencer a la actriz Silvia Navarro de regresar al género que la dio a conocer con el público mexicano como protagonista de “Guardián de mi vida”, la más reciente versión de “Amor en custodia” (2006) y “Amores verdaderos” (2012).

Estrenando sus primeros cinco capítulos el viernes 29 de mayo por VIX, “Guardián de mi vida” demostró, primero que nada, que una historia que desde su versión original argentina está inspirada a todas luces en la taquillera película de los años 90 “El guardaespaldas”, confirma que, sobre todo en una telenovela, la clave del éxito es tener una pareja —o, en este caso, parejas protagónicas— que tengan química en pantalla.

Y Silvia Navarro, como madre del personaje de Paulina Goto (ambas protagonistas de un éxito previo de Osorio como “Mi corazón es tuyo”), haciendo pareja con otro galán exitoso del productor como Daniel Arenas (“Mi marido tiene familia”), además de Diego Klein, logró un auténtico hit.

Justo una semana después, Apple TV hizo lo suyo con una tercera versión de “Cabo de Miedo”, una película exitosa primero en 1962 y después en 1991. Esta última dejó tan buen sabor de boca a su director y productor, Martin Scorsese y Steven Spielberg, respectivamente, que no dudaron en impulsar una nueva adaptación de este clásico sobre un expresidiario que, al salir de prisión, acosa al abogado que lo llevó tras las rejas y a toda su familia.

La nueva versión actualiza la historia a los temores globalizados que imperan en la actualidad, con un villano ahora sí que “de Oscar”, interpretado por Javier Bardem, quien tiene como contraparte nada menos que a Amy Adams y Patrick Wilson, bajo la dirección de Morten Tyldum (“El Código Enigma”).

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

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Abundio Novello

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