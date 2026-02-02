Regreso a Hawkins: Netflix expande el universo de ‘Stranger Things’ con serie animada ambientada en 1985

Cuando se le dijo adiós a 2025, los fanáticos de la ciencia ficción en streaming también se despidieron de Stranger Things, en medio de una ola de reclamos e insatisfacción por el cierre de una historia que comenzó en 2016. Sin embargo, los hermanos Duffer aún guardaban un as bajo la manga para mantener vivo este universo: ‘Stranger Things: Historias del ’85’.

Esta nueva producción, que forma parte del universo de Stranger Things, será animada, lo que amplía las posibilidades creativas para explorar a nuevos enemigos, criaturas y aventuras del grupo de amigos en Hawkins.

De acuerdo con información difundida por el sitio Netflix Tudum, el nuevo título funciona como un puente narrativo entre la segunda y la tercera temporada de la serie original. La historia se sitúa en el invierno de 1985, un periodo clave dentro de la cronología, cuando los personajes ya enfrentaron al Azotamentes, pero aún no llegan a los acontecimientos del centro comercial Starcourt.