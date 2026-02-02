Regreso a Hawkins: Netflix expande el universo de ‘Stranger Things’ con serie animada ambientada en 1985
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La trama muestra a los protagonistas investigando nuevos fenómenos inexplicables mientras Hawkins enfrenta amenazas sobrenaturales; llegará a la plataforma el próximo 23 de abril de 2026
Cuando se le dijo adiós a 2025, los fanáticos de la ciencia ficción en streaming también se despidieron de Stranger Things, en medio de una ola de reclamos e insatisfacción por el cierre de una historia que comenzó en 2016. Sin embargo, los hermanos Duffer aún guardaban un as bajo la manga para mantener vivo este universo: ‘Stranger Things: Historias del ’85’.
Esta nueva producción, que forma parte del universo de Stranger Things, será animada, lo que amplía las posibilidades creativas para explorar a nuevos enemigos, criaturas y aventuras del grupo de amigos en Hawkins.
De acuerdo con información difundida por el sitio Netflix Tudum, el nuevo título funciona como un puente narrativo entre la segunda y la tercera temporada de la serie original. La historia se sitúa en el invierno de 1985, un periodo clave dentro de la cronología, cuando los personajes ya enfrentaron al Azotamentes, pero aún no llegan a los acontecimientos del centro comercial Starcourt.
¿CUÁNDO ESTRENA EL SPIN OFF DE ‘STRANGER THINGS’?
La serie recupera a los personajes de Mike, Lucas, Dustin, Will, Max y Once, quienes vuelven a investigar fenómenos inexplicables mientras Hawkins enfrenta nuevas amenazas sobrenaturales.
Los episodios incorporan criaturas inéditas dentro del universo de la franquicia, entre ellas los llamados “zombis calabaza” y “enredaderas vivientes”, elementos que refuerzan el tono fantástico y de horror clásico.
Netflix señala que el proyecto busca evocar “la sensación de los dibujos animados de los sábados por la mañana de los años 80”, una decisión creativa que conecta con la nostalgia que ha caracterizado a la serie desde su estreno.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Escapada romántica en París! Kim Kardashian y Lewis Hamilton desatan rumores de romance
El estilo de animación, mostrado en el primer adelanto oficial, combina acción, misterio y referencias visuales propias de la década. De acuerdo con Variety, la serie animada forma parte de la estrategia de Netflix para consolidar Stranger Things como una franquicia de largo alcance, con contenidos derivados que respetan la narrativa original y expanden su universo sin alterar los eventos ya establecidos.
‘Stranger Things: Historias del ’85’ llegará al catálogo de Netflix el próximo 23 de abril de 2026, de manera exclusiva. La temporada contará con siete episodios, divididos en dos volúmenes: el primero incluirá cuatro capítulos y el segundo, tres. (Con información de El Universal).