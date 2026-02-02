¡Escapada romántica en París! Kim Kardashian y Lewis Hamilton desatan rumores de romance

Todo indica que la vida vuelve a sonreírle en el amor a Kim Kardashian, luego de que este fin de semana fuera vista llegando y pasando tiempo junto al piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton en París.

La escapada fue documentada por paparazzi, quienes captaron a Kim y a Lewis arribando en un jet privado a la conocida capital de la moda, procedentes del Reino Unido.

Según The Sun, la excursión fue descrita como “muy romántica” e incluyó una estancia en el lujoso hotel y club de campo Estelle Manor, ubicado en los Cotswolds.