¡Escapada romántica en París! Kim Kardashian y Lewis Hamilton desatan rumores de romance
La empresaria y socialité fue vista junto al piloto británico compartiendo un momento íntimo de descanso en un hotel y spa
Todo indica que la vida vuelve a sonreírle en el amor a Kim Kardashian, luego de que este fin de semana fuera vista llegando y pasando tiempo junto al piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton en París.
La escapada fue documentada por paparazzi, quienes captaron a Kim y a Lewis arribando en un jet privado a la conocida capital de la moda, procedentes del Reino Unido.
Según The Sun, la excursión fue descrita como “muy romántica” e incluyó una estancia en el lujoso hotel y club de campo Estelle Manor, ubicado en los Cotswolds.
¿QUÉ PASÓ CON KIM KARDASHIAN?
Según TMZ, ambas celebridades mantuvieron un perfil bajo al llegar a un hotel en la Ciudad de la Luz. En los videos donde fueron captados, se les observa descendiendo de una camioneta acompañados de sus respectivos equipos.
Fuentes cercanas señalaron al medio estadounidense que Kim y Lewis reservaron un masaje en pareja y tuvieron acceso exclusivo a la piscina y al spa del recinto.
Previamente la pareja ya había sido vista públicamente durante la fiesta de fin de año organizada por Kate Hudson en Aspen, Colorado.
Hasta la tarde de este lunes 2 de febrero, ninguna de las celebridades involucradas ha confirmado oficialmente el romance.