Revela Lana del Rey detalles de su octavo álbum de estudio “Blue Banisters” y libera sencillo “Arcadia”

Tras una larga espera, la cantante Lana del Rey, dio a conocer la fecha definitiva del lanzamiento de su nuevo material discográfico “Blue Banisters”, siendo este su octavo álbum de estudio, acompañado del nuevo sencillo “Arcadia”.

En un post de Instagram la cantante alternativa compartió que “Blue Banisters” saldrá a la venta el 22 de octubre de este año, y además compartió el tracklist oficial conformado por 15 nuevas canciones.

1.-“Text Book”, 2.-“Blue Banisters”, 3.-“Arcadia”, 4.-“Interlude – The Trio”, 5.-“Black Bathing Suit”, 6.-“If You Lie Down With Me”, 7.-“Beautiful”, 8.-“Violets for Roses”, 9.-“Dealer”, 10.-”Thunder”, 11.-“Wildflower Wildfire”, 12.-“Nectar of the Gods”, 13.-“Living Legend”, 14.-“Cherry Blossom” y 15.-“Sweet Carolina”