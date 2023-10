Reviven en redes video de Eugenio Derbez ‘reclamando’ por pagar a un becario y desata ataques en redes

Pareciera que el público mexicano tiene una relación ‘tóxica’ con el cómico Eugenio Derbez, ya que esta vez de nueva cuenta está inmerso en la polémica pro sus declaraciones, despertando el famoso “hate” y críticas a su trabajo y personalidad.

La charla que tuvo con Adela Micha fue en 2018, y sólo revivieron parte del video en donde Eugenio reclama la inmediatez de los jóvenes a la que están acostumbrados para tener recompensas o resultados.

Y es que precisamente el ejemplo que eligió el intérprete de Ludovico P. Luche eligió fue de trabajar con él. “Es otro mundo diametralmente opuesto; yo, me hablan de un trabajo, y hasta la fecha lo hago, puedo discutir de todo, les puedo dedicar semanas antes de decirles ‘pero te cobro tanto’, ese tema no me gusta, el dinero puede ser de ‘ah, y cuánto me vas a cobrar’”, sentenció, dijo en ese momento.