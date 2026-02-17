Netflix concede a Warner Bros. que Paramount dé ‘su mejor y última oferta’ de adquisición

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 17 febrero 2026
    Netflix concede a Warner Bros. que Paramount dé ‘su mejor y última oferta’ de adquisición
    Las acciones de estas tres marcas productoras y distribuidoras de contenido aumentaron sus cotizaciones por acción. VANGUARDIA

La nueva propuesta deberá de llegar antes del 23 de febrero; se mencionó que pagarían 31 dólares por acción de WBD; las cotizaciones por acción de las 3 marcas aumentaron

Warner Bros realizó un comunicado de prensa este martes donde anunció que Netflix le otorgó una exención de siete días para recibir la “mejor y última oferta” por parte de Paramount Skydance; un representante de Paramount informó que pagarían 31 dólares por acción —2.15 dólares más que la oferta que hizo Netflix.

Además, el comunicado también notificó a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD), que la votación sobre la fusión con Netflix se celebrará el 20 de marzo de 2026, ya que esta nueva oportunidad que tiene Paramount para su nueva propuesta monetaria finaliza el 23 de febrero.

TE PUEDE INTERESAR: Adiós a una leyenda: fallece Robert Duvall, ícono del cine estadounidense

El Consejo de Administración de Warner Bros ( declaró para sus accionistas que “su recomendación unánime a favor de la fusión con Netflix” se mantiene, y que se rechace la oferta de Paramount Skydance (PSKY).

“Tras recibir la última oferta modificada de PSKY, un alto representante de PSKY informó a un miembro del Consejo de Administración de WBD que, si el Consejo de WBD autorizaba las negociaciones, PSKY aceptaría pagar 31 dólares por acción y que la oferta no era la mejor y definitiva propuesta de PSKY”, señaló el comunicado de WBD.

Sin embargo, no hay información oficial por parte de Paramount de que este precio ofrecido es verdadero en el último acuerdo de fusión: “Para ser claros, nuestro Consejo no ha determinado que su propuesta tenga una probabilidad razonable de resultar en una transacción superior a la fusión con Netflix”, declaró el Consejo de Administración.

ACCIONES AL ALZA DE WBD, NETFLIX Y PARAMOUNT

Al cierre de este texto, las acciones de Warner Bros abrieron sus mercados de valores al alza, reportando un aumento de 3.30% en sus primeras horas del día y alcanzando un valor de 28.92 dólares por acción.

Netflix también registró una apertura positiva en sus mercados bursátiles al registrar un aumento de 0.21% en el valor de sus acciones, obteniendo una cotización de 77.06 dólares por título.

Misma situación se registró para Paramount, siendo el mayor crecimiento registrado, pues alcanzó una variación positiva de 5.77% del valor de sus acciones, logrando una valoraciones de sus acciones de 10.88 dólares por participación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Plataformas Digitales
Streaming
Dinero

Localizaciones


Estados Unidos

Organizaciones


Netflix
Warner Bros
Paramount

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas
Coahuila reportó 34 casos de sífilis adquirida, situándose en niveles similares a otros estados con incidencia intermedia.

Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio
A partir de ahora, solo los dispositivos ucranianos verificados podrán conectarse a Starlink, lo que excluye a los usuarios rusos.

La ofensiva de Elon Musk contra el uso ilegal de Starlink paraliza los ataques a Ucrania mientras aumentan las bajas rusas
Personal de la autoridad trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar causas de muerte.

Hallan hombre sin vida en predio baldío de Saltillo; presuntamente tenía dos días fallecido
Soldados canadienses equipados con raquetas de nieve suben a un helicóptero Chinook durante el ejercicio Operación Nanook-Nunalivut en los Territorios del Noroeste.

Canadá se aleja de EU en su nueva expansión de gasto militar
Una instalación con los rostros de estudiantes y ciudadanos muertos en las protestas refleja el clima de dolor e incertidumbre que embarga a la sociedad iraní tras la represión gubernamental.

Irán vive días de zozobra