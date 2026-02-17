Netflix concede a Warner Bros. que Paramount dé ‘su mejor y última oferta’ de adquisición

Warner Bros realizó un comunicado de prensa este martes donde anunció que Netflix le otorgó una exención de siete días para recibir la “mejor y última oferta” por parte de Paramount Skydance; un representante de Paramount informó que pagarían 31 dólares por acción —2.15 dólares más que la oferta que hizo Netflix.

Además, el comunicado también notificó a los accionistas de Warner Bros. Discovery (WBD), que la votación sobre la fusión con Netflix se celebrará el 20 de marzo de 2026, ya que esta nueva oportunidad que tiene Paramount para su nueva propuesta monetaria finaliza el 23 de febrero.

El Consejo de Administración de Warner Bros ( declaró para sus accionistas que “su recomendación unánime a favor de la fusión con Netflix” se mantiene, y que se rechace la oferta de Paramount Skydance (PSKY).

“Tras recibir la última oferta modificada de PSKY, un alto representante de PSKY informó a un miembro del Consejo de Administración de WBD que, si el Consejo de WBD autorizaba las negociaciones, PSKY aceptaría pagar 31 dólares por acción y que la oferta no era la mejor y definitiva propuesta de PSKY”, señaló el comunicado de WBD.

Sin embargo, no hay información oficial por parte de Paramount de que este precio ofrecido es verdadero en el último acuerdo de fusión: “Para ser claros, nuestro Consejo no ha determinado que su propuesta tenga una probabilidad razonable de resultar en una transacción superior a la fusión con Netflix”, declaró el Consejo de Administración.

ACCIONES AL ALZA DE WBD, NETFLIX Y PARAMOUNT

Al cierre de este texto, las acciones de Warner Bros abrieron sus mercados de valores al alza, reportando un aumento de 3.30% en sus primeras horas del día y alcanzando un valor de 28.92 dólares por acción.

Netflix también registró una apertura positiva en sus mercados bursátiles al registrar un aumento de 0.21% en el valor de sus acciones, obteniendo una cotización de 77.06 dólares por título.

Misma situación se registró para Paramount, siendo el mayor crecimiento registrado, pues alcanzó una variación positiva de 5.77% del valor de sus acciones, logrando una valoraciones de sus acciones de 10.88 dólares por participación.