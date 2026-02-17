Ángela Aguilar y Christian Nodal sí presenciaron ataque armado en Zacatecas; filtran video con Ejército

A cinco días de que ocurrió el ataque del crimen organizado contra elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas en el municipio de Villanueva, el fiscal Cristian Camacho Osnaya revela que a los artistas Ángela Aguilar y Cristian Nodal les tocó presenciar el enfrentamiento armado ocurrido cerca en las inmediaciones del ‘Rancho El Soyate’, propiedad de la familia Aguilar. Sin embargo, aclaró que “la pareja de artistas no fueron blanco del ataque armado”, registrado el pasado jueves (12 de febrero) en el municipio de Villanueva y descartó por completo que se hubiera tratado de un intento de secuestro o agresión directa contra ellos y también aclaró que ese día, Pepe Aguilar no se encontraba en Zacatecas, sino en la Ciudad de México. En varias entrevistas que ha dado a la prensa zacatecana y al programa de espectáculos ‘Ventaneando’, el fiscal ha precisado que el pasado jueves 12 de febrero se realizó un operativo para la detención de cuatro generadores de violencia en esa zona de Jalpa, Tabasco y Villanueva, entre ellos, al jefe de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sur de Zacatecas, apodado “El Braca”. TE PUEDE INTERESAR: Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar

Sin embargo, refiere que cuando ocurrió el ataque contra las fuerzas especiales de seguridad sobre la Carretera Federal 54, "lamentablemente ellos (Ángela Aguilar y Cristian Nodal) iban saliendo con camino hacia el aeropuerto", dijo el fiscal. Aclarando que los testigos del denominado "fuego cruzado" fueron los jóvenes cantantes y no el padre de la intérprete, Pepe Aguilar. Mencionó que los dos artistas de regional mexicano "no estuvieron en riesgo directo, ni fueron el objetivo del ataque armado", pero sí les tocó presenciar la agresión contra las fuerzas de seguridad: por eso, decidieron regresar hacia un lugar que se llama 'El Pitayo', ya que a la entrada de la comunidad de Tayahua existe un puesto de revisión de las autoridades y del Ejército Mexicano. "Y, de muy mala suerte, les tocó que, justamente, cuando iban saliendo del rancho, Ángela y Christian, vieron esta agresión entre la policía estatal en contra de civiles armados", señaló el fiscal. Confirmó que después de que fueron resguardados, a los dos cantantes se les brindó acompañamiento con un dispositivo de seguridad hasta el Aeropuerto Internacional, ubicado en el municipio de Calera, para que pudieran abordar su vuelo. Camacho Osnaya detalló que, lo que la pareja hizo, junto con el equipo de seguridad privada con que viajaban, fue retroceder su camino y refugiarse en la casa principal de Pepe Aguilar, que se encuentra a unos kilómetros del rancho. "Posteriormente, ya controlada la situación, (la autoridad) apoya a evacuarlos y llevarlos al aeropuerto", dijo y aclaró que Aguilar y Nodal nunca se vieron afectados por la agresión, la cual fue dirigida expresamente a las autoridades policiales. "La agresión no fue en contra de ellos, ellos no se encuentran lesionados ni nada, incluso los vehículos de ellos no sufrieron, tampoco, ninguna agresión, pero sí solicitaron el apoyo a las autoridades, la llamada de la familia se recibió a las 5:52 de la tarde", ahondó.

Desmintió que la más pequeña de los Aguilar sufriera una crisis nerviosa, como se había especulado, luego de presenciar los acontecimientos: "no iba en shock, ellos cuentan con su propio equipo de seguridad, Christian Nodal cuenta con un equipo de seguridad muy robusto, pero de manera particular, ellos contratan directamente a una empresa". ANGELA Y NODAL, TRAS AGRESIÓN, FUERON ESCOLTADOS Tras la polémica desatada luego de que el pasado jueves 12 de febrero la cantante Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal presenciaran un enfrentamiento entre un grupo delictivo y agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) en las inmediaciones del rancho "El Soyate", el periodista Carlos Jimenez aseguró que la pareja tuvo la protección de agentes federales ante la situación. De acuerdo con la información a la que tuvo acceso el periodista, Ángela Aguilar y Nodal salían del rancho, propiedad de la familia Aguilar, para dirigirse al aeropuerto, cuando se encontraron con un enfrentamiento entre autoridades y delincuentes "literalmente disparando, se estaban agarrando a balazos", dijo el reportero.

En entrevista telefónica con el periodista Luis Cárdenas, durante su programa en MVS, Carlos Jiménez, también conocido como C4 Jiménez, aseguró que la pareja fue rescatada y escoltada por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Marina, Guardia Nacional y Policía Federal en dirección al aeropuerto "para sacarlos de Zacatecas". Al presenciar la situación, la pareja intentó regresar al rancho, hecho que suscitó que la policía estatal "al ver que escapa la camioneta" y "no saber quién va en esa camioneta", comenzara a seguirlos, mencionó. Tras alcanzarlos, aseguró el periodista, los policías se percataron de la presencia de los artistas y del agente de Ángela Aguilar, quien les informó de la situación. Posteriormente, elementos de seguridad escoltaron su camioneta para "sacarlos de esa zona en conflicto". En los videos publicados por Carlos Jiménez a través de sus redes sociales, se puede observar a la pareja caminando hacia su avión en medio de los elementos de seguridad: "se ve cómo el mismo Christian Nodal le agradece de mano a algunos de los agentes federales que lo están apoyando", dijo.