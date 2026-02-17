México enfrentará a Ghana, Australia y Serbia previo a su debut en el Mundial 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/ 17 febrero 2026
    México enfrentará a Ghana, Australia y Serbia previo a su debut en el Mundial 2026
    El Tricolor también sostendrá amistosos ante Selección de Portugal y Selección de Bélgica en marzo. FOTO: X/SELECCIÓN NACIONAL

La Federación Mexicana de Fútbol confirmó los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Selección de Ghana, Selección de Australia y Selección de Serbia

La Selección Mexicana confirmó tres partidos amistosos más como parte de su preparación rumbo al arranque de la Copa del Mundo de 2026, donde el equipo dirigido por Javier Aguirre disputará el partido inaugural frente a Selección de Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte.

El primero de estos compromisos será ante Selección de Ghana el 22 de mayo, en una sede dentro de México que aún no ha sido definida. Posteriormente, el conjunto nacional viajará a Estados Unidos para medirse a Selección de Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl, encuentro en el que el cuerpo técnico espera contar ya con la mayoría de los futbolistas que integrarán la lista final para el torneo.

TE PUEDE INTERESAR: Isaac Del Toro termina 25 en la contrarreloj del UAE Tour y cede el liderato general

El cierre de esta etapa de preparación será el 4 de junio frente a Selección de Serbia, nuevamente con sede por confirmar en territorio nacional. Aunque el representativo europeo no logró su clasificación al Mundial, será considerado como un rival de exigencia que permita al equipo mexicano afinar detalles antes de su tercer partido de la fase de grupos, que disputará ante un combinado proveniente del repechaje de la UEFA.

Con estos tres duelos ya programados, el Tricolor tendrá cinco encuentros pendientes antes del inicio del torneo. En la Fecha FIFA de marzo enfrentará a Selección de Portugal y a Selección de Bélgica, siendo el primero de ellos parte de la reinauguración del inmueble regiomontano, donde se contempla la posible participación de Cristiano Ronaldo.

Desde la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol se prevé que para finales de mayo el plantel esté prácticamente definido. No obstante, se mantendrá el seguimiento sobre la evolución de jugadores que actualmente se recuperan de lesiones, entre ellos Santiago Giménez y Edson Álvarez.

En cuanto a su actividad más reciente, México consiguió victorias en amistosos frente a Selección de Panamá y Selección de Bolivia, disputados sin la presencia de futbolistas que militan en el extranjero. El equipo cerró 2025 con 18 partidos jugados, de los cuales ganó nueve, empató cinco y perdió cuatro, con 23 goles anotados y 19 recibidos.

Sin embargo, el representativo nacional también acumuló seis encuentros sin triunfo hacia el final del año, incluidos empates ante Selección de Japón, Selección de Corea del Sur y Selección de Ecuador, además de derrotas frente a Selección de Colombia y Selección de Paraguay. Estos resultados generaron cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo en la recta final del calendario.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Selección Mexicana De Futbol

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Santos... El número uno

Santos... El número uno
true

El libro de Scherer es la guerra por la Presidencia en 2030
Un adolescente de 16 años fue detenido en García, Nuevo León, señalado por su presunta participación en tres ejecuciones y más de 15 delitos de alto impacto.

A sus 16 años, es ligado a tres ejecuciones y 15 delitos de alto impacto en García, Nuevo León
La Secretaría de Salud de México, como parte de su informe diario al corte del 16 de febrero, informó que el brote de sarampión en México suma 31 defunciones.

Ya suman 31 muertes por sarampión en ocho estados de México; van cuatro en 2026
La Cuaresma es uno de los periodos más importantes del calendario cristiano. En México, millones de personas siguen sus tradiciones, que incluyen ayuno, abstinencia y prácticas espirituales.

¿Qué es la Cuaresma?... cuándo es, qué significa y cuáles son las reglas de ayuno y abstinencia en México
Un nuevo frente frío se aproximará a Baja California, en combinación con una vaguada polar y con la corriente en chorro subtropical.

Se aproxima otro nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias y aguanieve
El reality culinario MasterChef México anuncia un cambio radical: ahora será un formato 24/7 con convivencia total entre participantes.

MasterChef México cambia formato... será 24/7 y ya inició casting para mayores de 18 años
Gabriel Milito ha tenido un torneo espectacular con el Rebaño Sagrado, así que “el canto de las sirenas” ya comenzó, con el fin de llevárselo al Independiente.

Ante el buen funcionamiento de las Chivas ya se les antojó Gabriel Milito; ¿pasará lo mismo que con Fernando Gago?