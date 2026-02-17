México enfrentará a Ghana, Australia y Serbia previo a su debut en el Mundial 2026

La Selección Mexicana confirmó tres partidos amistosos más como parte de su preparación rumbo al arranque de la Copa del Mundo de 2026, donde el equipo dirigido por Javier Aguirre disputará el partido inaugural frente a Selección de Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte.

El primero de estos compromisos será ante Selección de Ghana el 22 de mayo, en una sede dentro de México que aún no ha sido definida. Posteriormente, el conjunto nacional viajará a Estados Unidos para medirse a Selección de Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl, encuentro en el que el cuerpo técnico espera contar ya con la mayoría de los futbolistas que integrarán la lista final para el torneo.

El cierre de esta etapa de preparación será el 4 de junio frente a Selección de Serbia, nuevamente con sede por confirmar en territorio nacional. Aunque el representativo europeo no logró su clasificación al Mundial, será considerado como un rival de exigencia que permita al equipo mexicano afinar detalles antes de su tercer partido de la fase de grupos, que disputará ante un combinado proveniente del repechaje de la UEFA.