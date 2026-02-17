México enfrentará a Ghana, Australia y Serbia previo a su debut en el Mundial 2026
La Federación Mexicana de Fútbol confirmó los partidos amistosos de la Selección Mexicana ante Selección de Ghana, Selección de Australia y Selección de Serbia
La Selección Mexicana confirmó tres partidos amistosos más como parte de su preparación rumbo al arranque de la Copa del Mundo de 2026, donde el equipo dirigido por Javier Aguirre disputará el partido inaugural frente a Selección de Sudáfrica el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte.
El primero de estos compromisos será ante Selección de Ghana el 22 de mayo, en una sede dentro de México que aún no ha sido definida. Posteriormente, el conjunto nacional viajará a Estados Unidos para medirse a Selección de Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl, encuentro en el que el cuerpo técnico espera contar ya con la mayoría de los futbolistas que integrarán la lista final para el torneo.
El cierre de esta etapa de preparación será el 4 de junio frente a Selección de Serbia, nuevamente con sede por confirmar en territorio nacional. Aunque el representativo europeo no logró su clasificación al Mundial, será considerado como un rival de exigencia que permita al equipo mexicano afinar detalles antes de su tercer partido de la fase de grupos, que disputará ante un combinado proveniente del repechaje de la UEFA.
Con estos tres duelos ya programados, el Tricolor tendrá cinco encuentros pendientes antes del inicio del torneo. En la Fecha FIFA de marzo enfrentará a Selección de Portugal y a Selección de Bélgica, siendo el primero de ellos parte de la reinauguración del inmueble regiomontano, donde se contempla la posible participación de Cristiano Ronaldo.
Desde la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol se prevé que para finales de mayo el plantel esté prácticamente definido. No obstante, se mantendrá el seguimiento sobre la evolución de jugadores que actualmente se recuperan de lesiones, entre ellos Santiago Giménez y Edson Álvarez.
En cuanto a su actividad más reciente, México consiguió victorias en amistosos frente a Selección de Panamá y Selección de Bolivia, disputados sin la presencia de futbolistas que militan en el extranjero. El equipo cerró 2025 con 18 partidos jugados, de los cuales ganó nueve, empató cinco y perdió cuatro, con 23 goles anotados y 19 recibidos.
Sin embargo, el representativo nacional también acumuló seis encuentros sin triunfo hacia el final del año, incluidos empates ante Selección de Japón, Selección de Corea del Sur y Selección de Ecuador, además de derrotas frente a Selección de Colombia y Selección de Paraguay. Estos resultados generaron cuestionamientos sobre el funcionamiento del equipo en la recta final del calendario.