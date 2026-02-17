¿Qué significa la cruz que se pinta en la frente el Miércoles de Ceniza y para quién aplica el ayuno?

El miércoles 18 de febrero, la Iglesia Católica conmemorará el inicio de la Cuaresma (siguiendo a la Semana Santa que comienza el próximo domingo 29 de marzo, con la celebración del Domingo de Ramos) y sus fieles se prepararán espiritualmente para la Semana Santa.

Los Miércoles de Ceniza las personas acuden a las iglesias o templos para presenciar una misa especial en la que el sacerdote les dibujará una cruz de ceniza en la frente.

Pese a que es una práctica conocida que se realiza anualmente, pueden existir personas que desconocen el significado de este ritual de la Iglesia Católica.

TE PUEDE INTERESAR: Obispo de Saltillo entroniza imagen de San José Sánchez del Río y anuncia el inicio de Cuaresma

¿QUÉ SIGNIFICA EL MIÉRCOLES DE CENIZA?

Según la base bíblica, el Miércoles de Ceniza es una tradición que hace referencia a un sentimiento de humildad, particularmente delante de Dios, la ceniza, según el rito manifiesta arrepentimiento.

“La iglesia en torno al s. V, incorporó este gesto de imponer la ceniza como un elemento litúrgico para aquellos que habiendo pecado gravemente, públicamente mostraban su arrepentimiento para reconciliarse con Dios y con la iglesia”.

En la explicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano detallan que la ceniza debe imponerse sobre la cabeza: “Lo que siempre será importante recordar es que independientemente de dónde se imponga la ceniza no es un signo para mostrar para que lo vea la gente, se trata más bien de que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha”, se narra en Mateo 6, 1-18.

¿QUÉ SIGNIFICA LA CRUZ DE CENIZA EN LA FRENTE?

Las personas que acuden a la imposición de ceniza en la frente forman una fila, para esperar su turno en el recibimiento de esta marca. Una vez que están en el acto religioso, el padre dice la frase “En polvo eres y en polvo te convertirás”.

La cruz que se dibuja en la frente refiere a la mortalidad y la penitencia por los pecados cometidos.

Asimismo, es importante que conozcas el simbólico color morado que porta el sacerdote en su vestimenta, el cual significa luto y penitencia.

TE PUEDE INTERESAR: Miércoles de Ceniza 2026: fecha, significado y origen de la tradición católica

¿DE DÓNDE SE OBTIENE LA CENIZA?

Según informa National Geographic, la ceniza que se usa para este ritual se obtiene de hojas de palma quemadas durante los oficios del Domingo de Ramos (primer día de Semana Santa) del año anterior, en el que se conmemora la llegada de Jesús a Jerusalén antes de ser crucificado cuando, según la creencia, los fieles recibieron a Cristo con hojas de palma.

¿SE HACE AYUNO EL MIÉRCOLES DE CENIZA?

Aunque la imposición de la ceniza del miércoles no es obligatoria para los católicos, ya que no es un día de precepto.

“Aquellos días en que los fieles tienen obligación de participar en la misa; y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios”, dicta la religión católica

Sin embargo, sí obliga a los fieles al ayuno y la abstinencia, como es el caso del Viernes Santo, cuando los católicos solo pueden hacer una comida ‘fuerte’ una sola vez al día.

El ayuno implica reducir al mínimo la cantidad de comida usual que una persona bautizada, desde los 18 años hasta los 59 años, consume a lo largo del día.

Mientras que durante los viernes de Cuaresma, los católicos son llamados a practicar la abstinencia para no comer carne roja, representando un acto simbólico de sacrificio, penitencia y arrepentimiento.

Al renunciar a los alimentos, es una forma de reconocer los pecados y emprender un camino de reflexión, así como conversación, con el que los fieles buscan fortalecer su fe.

TE PUEDE INTERESAR: Miércoles de Ceniza: Este día de febrero 2026, files marcan el inicio de la Cuaresma

¿QUÉ ES LA CUARESMA?

Durante este periodo litúrgico, el cual tiene una duración de 40 días, los fieles procuran dedicarse a la oración, ayuno y penitencia, como una forma de preparación espiritual para recibir la Semana Santa, donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

1. Ayuno: Consiste en reducir la cantidad de alimentos y, en muchos casos, abstenerse de ciertos tipos de comida, como la carne. Esta práctica se realiza como un acto de sacrificio y reflexión sobre la dependencia de dios.

2. Oración: Intensificar la vida espiritual a través de la oración, buscando una relación más cercana con Dios y una mayor conciencia de la necesidad de su ayuda y perdón.

3. Caridad: Aumentar las obras de misericordia y ayudar a los demás, especialmente a los más necesitados. Esto refleja el llamado cristiano a vivir el amor al prójimo.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué es la Cuaresma?... cuándo es, qué significa y cuáles son las reglas de ayuno y abstinencia en México

¿POR QUÉ NO SE COME CARNE DURANTE LA CUARESMA?

La abstención de carne es una de las prácticas más relevantes, pues se busca fomentar la penitencia, el sacrificio y la reflexión espiritual, a través de los siguientes pilares:

1. Símbolo de sacrificio: La carne es considerado un alimento lujoso, por lo que la abstención de ésta es un sacrificio en honor a la pasión de Cristo.

2. Práctica de penitencia: Los fieles son llamados a practicar la oración, ayuno y la limosna, como forma de fortalecer su vida espiritual.

3. Origen bíblico y tradición: A pesar de que en la Biblia no se ordena específicamente la acción de no comer carne, el cristianismo adoptó esta tradición.

4. Normas de la Iglesia: La Iglesia Católica establece la abstinencia de carne los días viernes de Cuaresma, en especial el Viernes Santo. Aunque existe la apertura al consumo de pescado y mariscos.

¿CUÁNDO INICIA LA CUARESMA EN ESTE 2025?

En esta ocasión, la Cuaresma 2025 inicia este próximo miércoles 18 de febrero con el Miércoles de Ceniza y termina el domingo 5 de abril con el día de Resurrección.

En estas semanas algunas personas prefieren comer mariscos, pescados (carne blanca), vegetales o proteínas de origen vegetal como frijoles, habas, lentejas y más legumbres por ser opciones que dentro de las creencias religiosas sí están permitidas en estos días de “abstinencia”.

TE PUEDE INTERESAR: Con el miércoles de Ceniza inicia la Cuaresma, una temporada de reflexión para los católicos

¿CUÁNDO ES SEMANA SANTA?

Este 2026, la Semana Santa comenzará el Domingo de Ramos, el próximo 29 de marzo, mientras que las otras fecha clave son:

Jueves Santo: 2 de abril de 2025, día en que se conmemora la Última Cena.

Viernes Santo: 3 de abril de 2025, fecha en recuerdo de la crucifixión de Jesús.

Domingo de Resurrección: 5 de abril de 2025, celebración de la resurrección de Jesús.