Vinculan a adolescente de 14 años por feminicidio de su novia de 15, en Nuevo León

México
/ 18 febrero 2026
    Vinculan a adolescente de 14 años por feminicidio de su novia de 15, en Nuevo León
    El cuerpo de la menor fue localizado enterrado en un predio de la colonia Barrio de la Industria, tras su reporte de desaparición el 30 de enero. Foto: especial

Fiscalía de Nuevo León confirmó la vinculación por feminicidio y desaparición de una joven de 15 años; fijan 45 días para investigación complementaria

Por los delitos de feminicidio y desaparición de personas fue vinculado a proceso el adolescente de 14 años, acusado de dar muerte a otra menor de 15 años, en Monterrey.

La audiencia de imputación se realizó el martes en contra de José “N” acusado de dar muerte a Britany “N” y luego enterrar su cuerpo en un terreno de la colonia Barrio de la Industria, en la capital del estado de Nuevo León.

VINCULAN A PROCESO A JOVEN DE 14 AÑOS POR EL FEMINICIDIO DE BRITANY

La Fiscalía General de Justicia estatal informó del resultado de la diligencia en la cual el juez estimó suficientes los motivos expuestos y resolvió la vinculación a proceso del adolescente, además impuso medida cautelar de Internamiento en un Centro de Internamiento y Adaptación para Adolescentes Infractores en Nuevo León.

El juzgador también fijó un plazo de 45 días para el cierre de la investigación complementaria.

El reporte de búsqueda de Britany se emitió el 30 de enero de 2026 y su cuerpo fue localizado el 5 de febrero. La joven salió de su casa, en la colonia CROC con la intención de entregar una chamarra a su novio.

El cuerpo de la joven fue localizado en un predio en el interior de un pozo y cubierto por una lámina.

PAREJA DE BRITANY FUE EL PRINCIPAL SOSPECHOSO TRAS SU ASESINATO

José “N” fue detenido como principal sospechoso del crimen y habría confesado que privó de la vida a Britany de un balazo en la cabeza para después llevar el cadáver al sitio donde fue ubicado por los agentes investigadores.

El adolescente fue detenido por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) el 5 de febrero en flagrancia de delito Contra la Salud al ser encontrado en posesión de narcóticos y objetos propios de actividades de narcomenudeo.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

