Rob Reiner: del “coming of age” al activismo político

Faltando quince días para terminar el 2025 el Séptimo Arte norteamericano sufrió otra de sus grandes pérdidas del año con el asesinato del cineasta Rob Reiner el domingo pasado a los 78 años de edad.

Esta muerte, además de las terribles circunstancias dentro de las cuales ocurrió al haber sido asesinado al lado de su esposa Michele y hasta donde se sabe al momento de escribir estas líneas perpetrado por el hijo menor de ambos, Nick Reiner, estremeció no solo a sus más allegados sino a los cinéfilos que literalmente crecimos con sus películas, tanto a partir de las primeras que pudimos ver en su momento a través de la señal de cable como sucedió con su ópera prima “This is Spinal Tap” (1984) y “The Sure Thing” (1985) como la primera que le dio reconocimiento como cineasta de primer nivel que fue “Cuenta conmigo” (1986).

Gracias al éxito comercial y de crítica que tuvo “Cuenta conmigo” que incluyó una merecida nominación al Oscar al Mejor Guión Adaptado de su año de un cuento del aun muy vigente y exitoso escritor del género del terror Stephen King fue que el autor no dudó en darle la autorización a Reiner para adaptar su novela “Miseria” en 1990, misma que dio todavía mayor reconocimiento al cineasta al darle a ganar por su dirección a la actriz Kathy Bates la estatuilla dorada a la Mejor Actriz de su año y prepararlo al que sería otro éxito de crítica y comercial como sucedió con “Cuestión de honor” (1992) , donde le tocó dirigir a Tom Cruise, Demi Moore y Jack Nicholson.

Fue precisamente por esta notable adaptación en su caso de una obra de teatro del mismo título que Rob Reiner obtuvo la que curiosamente la única nominación al Oscar de toda su filmografía como su productor a la Mejor Película de su año, y aunque no lo ganó por competir nada menos que con un cineasta aún activo y vital como Clint Eastwood por su brillante western “Los imperdonables”, dio a Reiner la orientación para algunos de sus trabajos más representativos del resto de la década: temáticas relacionadas a los máximos poderes políticos (“Mi querido presidente”) así como la justicia y la igualdad (“Fantasmas del Mississippi”) en los Estados Unidos.

Con el nuevo milenio Rob Reiner no bajó la guardia ni mucho menos, ya que aunque sin ser gay apoyó desde el 2004 la lucha que se consolidó en el 2008 en el matrimonio igualitario combinó los temas que lo dieron a conocer en el cine de mi generación con filmes como “Mi primer amor” (“Flipped”, 2010), con muchos ecos del “coming of age” de “Cuenta conmigo” (disponible en HBO), con los de índole política que maduró con el tiempo como sucedió con la biopic del presidente número 36 de Estados Unidos, Lyndon Johnson, en la biopic del 2016 “LBJ: La Esperanza de una Nación” (disponible en Prime Video), entre otras producciones más. Descanse en paz y gracias por su cine.

