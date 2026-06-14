Saltillo bailó al ritmo de los “Cadetes de Linares” en el Festival de la Cerveza

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    Saltillo bailó al ritmo de los “Cadetes de Linares” en el Festival de la Cerveza

Entre música, cerveza, y comida, regresó el Festival de la Cerveza Saltillo 2026 ,este sábado 13 de junio con más de 10 grupos musicales y grandes marcas de cerveza artesanales, nacionales e internacionales en el Lienzo Charro Prof. Enrique González Treviño

El Festival de la Cerveza Saltillo 2026 regresó este sábado 14 de junio desde las 14:00 hasta las 2:00 horas en el Lienzo Charro Prof. Enrique González Treviño.

Con un ambiente cien por ciento familiar ,desde temprano se encontraban múltiples familias degustando de la comida del lugar desde tacos al vapor hasta tosti ceviches, bebidas nacionales e internacionales las cuales contaron con la promoción de 2x1 hasta las 5 de la tarde.

Las cervezas artesanales regionales fueron la estrella del evento, marcas como Bear & Beer, Sierra Norteña, Desert Brew entre otras, otorgaban a los presentes una pequeña degustación de sus productos para que el público pudiera identificar la mejor de su preferencia.

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“En años anteriores ya habíamos venido al festival de la cerveza y nos ha gustado mucho, creo que es un ambiente muy familiar y nos podemos divertir todos”, expresó Karen Iracheta asistente del festival.

Durante el evento se presentaron más de 10 grupos musicales, “Tripi Mazzter” fue uno de los primeros en salir al escenario con su música de cumbia que hizo bailar a los presentes interpretando covers de canciones como “ Adiós muñeca” del grupo “ Sonido Mazter”.

Los ambientadores del festival realizaron constantemente dinámicas en donde se lanzaron artículos de regalo como pequeñas hieleras y platos voladores que dio como resultado bromas y risas de los presentes.

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También se contó con presentaciones infantiles con temas de k-pop para los niños y niñas que se encontraban en el lugar.

“Conocer algún negocio local que a futuro podamos apoyar”, comentó Bárbara Aguirre asistente del evento sobre su interés de acudir.

Además de comida y bebida regionales se contó con venta de productos artesanales como carne seca de “Bear Barrel”, hidromiel de “Concordia fermentos” y artículos decorativos hechos a mano de “Cuerno de Venado”.

El Festival de la Cerveza Saltillo este año se despidió con fuegos artificiales y con el grupo principal “Los Cadetes de Linares” cantando y tocando sus mayores éxitos.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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