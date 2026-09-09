$!Toronto se viste de Hollywood: dónde encontrar a las estrellas del TIFF

La ciudad de Toronto se convierte una vez más en la mejor versión de Hollywood con el estreno de los favoritos del Oscar, con el 51.º Festival Internacional de Cine TIFF. Y, como el mejor adelanto, averiguamos los mejores lugares, en un radio de apenas diez cuadras, donde se pueden encontrar personalmente a los más famosos que pasarán por la alfombra roja.

FIESTAS Canadian Room: como uno de los lujosos espacios de gala más grandes de la ciudad, en el ‘Convention Floor’ del Hotel Fairmont Royal York (entre el lobby y el nivel intermedio ‘mezzanine’), esperan la mayor concentración de famosos el 13 de marzo, por la entrega de los premios TIFF Tribute Awards a Helen Mirren (Premio a la Trayectoria), Penélope Cruz (Premio Especial de Chanel), Isabelle Huppert (Premio como Mejor Actriz) y Seth Rogen (Premio al artista canadiense con más éxito del momento). Malaparte: conocido por la terraza del sexto piso del complejo TIFF Lightbox, con la mejor vista del centro de Toronto, es el sitio elegido para la recepción del lanzamiento del Festival Internacional de Cine de Toronto, TIFF, que por primera vez se asocia con YouTube para estrenar documentales de youtubers como Ziwe y Mark Vins, que suman entre los dos más de un millón de suscriptores.

HOTELES Shangri-La Hotel: considerado como el living room social de Toronto, por las tardes de piano en el hotel más lujoso del centro, es donde esperan a Penélope Cruz la mañana del domingo 13, por una serie de entrevistas sobre dos producciones de cine totalmente diferentes: ‘La Bola Negra’ (que en Cannes ya había ganado la Palma de Oro a la Mejor Dirección... que perdió Almodóvar) y ‘Bunker’, un thriller psicológico que protagoniza con el marido, Javier Bardem, aunque, muy curiosamente, él irá por otro lado. Fairmont Royal York: el hotel más histórico y elegante, que solía ser el edificio más alto del Imperio Británico, casi cien años atrás, es donde estará Javier Bardem por la mañana del lunes 14, antes de la alfombra roja de ‘Bunker’. Y, como un lugar ideal para cruzarse con los famosos, aquí mismo está el bar ‘Clockwork Champagne & Cocktails’ y el ‘Library Bar’, donde a las cinco de la tarde es la mejor hora para encontrar a Helen Mirren con su “5 O’Clock Tea” del menú ‘Lot 35’, con un clásico té acompañado por scones calientes y bocaditos salados de pollo y salmón ahumado, justo antes del estreno del thriller ‘A Talent for Murder’, el mismo día lunes 14.

RESTAURANTES Petros82: el romántico restaurante de cocina griega, ambientado como la isla de Mykonos, es donde se reunirán antes de la medianoche del domingo 13 la hija de Johnny Depp, Lily-Rose Depp, con la nieta de Elvis Presley, Riley Keough, además de Cate Blanchett y Chris Pine. La gran razón es la Premiere Party del estreno de ‘Alpha Gang’, sobre unos invasores extraterrestres que intentan conquistar el planeta Tierra. Silent H: con un excéntrico menú mexicano, como los tacos de chicharrón, cachetadas de rib eye, pollo al pastor y el enorme Tomahawk, es el restaurante elegido por Gael García Bernal para agendar las entrevistas más exclusivas. Como director y protagonista de la comedia dramática ‘Hombre al Agua’, interpreta a un salvavidas cubano que, después de rescatar del mar a un poderoso empresario mexicano, termina casándose con la hija, que además quiere filmar una producción de cine sobre sus vidas (con el verdadero Ricky Martin en el rol del otro personaje de Gael García Bernal).

Beso by Patria: como uno de los restaurantes españoles más auténticos en pleno centro de Toronto, resulta perfecto para buscar al director español Pedro Almodóvar, donde el año pasado ya habían estado Jason Bateman y Jude Law con el after-party de la serie ‘Black Rabbit’. Esta vez, Almodóvar llega con la misma ‘Amarga Navidad’ que compitió en el Festival de Cannes, con Bárbara Lennie y Leonardo Sbaraglia, sobre dos historias de otros dos directores que se entremezclan entre la ficción y la realidad. Y, como un declarado experto de las paellas, hasta Antonio Banderas se lo puede encontrar en el mismo lugar, cuando estrene el 17 de noviembre ‘Up Against It’, sobre una pareja divorciada que, para salvar la vida de una hija, tendría que reconciliarse para tener otra hija. Rooster Coffee House: siendo uno de los cafés más parecidos al Central Perk de la serie ‘Friends’, es uno de los sitios más posibles para cruzarse con Courteney Cox, después de debutar como directora de cine con ‘Evil Genius’ (sobre el verdadero criminal “repartidor de pizza bomba” que antes Netflix había filmado en una docuserie). Y no sería nada extraño porque el protagonista es el mismo David Harbour de ‘Stranger Things’.

GALAS TIFF Lightbox: como el corazón y gran centro de operaciones del festival, solo hay que buscar una larga fila de camionetas con vidrios oscuros estacionadas para saber que es por donde pasan la mayor cantidad de estrellas de Hollywood. Justamente, es donde Josh Hartnett inaugura el festival el jueves 10, con los primeros episodios de la serie de Netflix ‘Below’. Y, con otra serie de MGM y Prime Video, Jon Hamm y Linda Cardellini también van a estar personalmente el sábado 12, con el primero de los ocho episodios del thriller de MGM y Prime Video ‘American Hostage’. Teatro Princesa de Gales ‘Princess of Wales’: siendo una de las salas de cine más tradicionales, es la más accesible para ver desde la calle la alfombra roja con los famosos, que incluso suelen acercarse a la gente para firmar autógrafos y sacarse los clásicos selfies. Gary Oldman, por ejemplo, con Apple TV, va a dar un adelanto de la sexta temporada de la serie ‘Slow Horses’. Y, en la inauguración del festival, Mark Ruffalo con Dylan O’Brien estrenan ‘Being Heumann’ (sobre la verdadera y revolucionaria ocupación de un edificio federal que exigía la acción del gobierno). Pero el mejor anticipo del Oscar es la función de gala del sábado 12 de ‘I Play Rocky’, sobre la verdadera historia de Sylvester Stallone y la odisea que vivió para protagonizar el clásico de la primera producción de ‘Rocky’, donde recibió dos nominaciones al Oscar como Mejor Actor y Mejor Guion.

@tiff_net Joe Jonas 🤝 IMAX 🎥 The multi-hyphenate discussed the impact of seeing his film in IMAX when he attended #TIFF22 for DEVOTION. To celebrate his birthday today, tell us your favourite Joe Jonas song 🎶 #joejonas #Jonasbrothers #camprock #devotion ♬ original sound - TIFF

Roy Thompson Hall: uno de los centros culturales más importantes, muy fácil de reconocer por la arquitectura circular de vidrio, delante de la CN Tower, es la sala indicada para ver la vuelta al cine de Cynthia Erivo, después del éxito de ‘Wicked’, el domingo 13. En ‘Prima Facie’, esta vez interpreta a una abogada que se hace famosa por defender abusadores sexuales, hasta que ella misma se convierte en una de las víctimas. Por la tarde, el mismo día, Laura Linney también estrena ‘Onwards and Sideways’, sobre la búsqueda del amor y la amistad en una pareja recién diagnosticada con la enfermedad de Parkinson. Y un día antes, el sábado 12, Chris Rock debuta como director de cine en la función de gala de ‘Misty Green’ (sin Will Smith como invitado).

ETC. Solamente en 2025 visitaron la ciudad 28 millones de turistas, que gastaron más de 9 mil millones de dólares, generando 70 mil puestos de trabajo y 2 mil 300 millones de dólares recaudados en impuestos. Pero este año esperan imponer un nuevo récord al combinar el próximo festival de cine con el último Mundial de Fútbol, donde la ciudad también fue la sede que compartió la organización con México y Estados Unidos (con el canadiense Will Arnett como embajador de FIFA). La infaltable inteligencia artificial estará presente, con sugerencias para las estrellas de cine con solo mandar un mensaje de WhatsApp a 6ix, después de escanear un especial código QR. Las opciones incluyen atractivos turísticos imperdibles, como el icónico mirador de la CN Tower o el aire acondicionado del túnel marino del Ripley’s Aquarium of Canada como un buen escape del calor, hasta la riqueza cultural del Museo Royal Ontario (ROM) y la Galería de Arte de Ontario (AGO), con una sala de espejos infinitos.

Pero los más famosos seguramente elegirán sitios más apartados, como las callecitas victorianas del Distillery District, los sabores locales de St. Lawrence Market y las románticas vistas del atardecer, cruzando en barco hasta Toronto Islands, en las orillas del Lago Ontario (el mismo lago que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió el nombre por Lago America). Quienes quieran pisar los mismos escenarios que vieron en el cine o la TV, Toronto también esconde un rinconcito de Hollywood, como los estudios Cinespace, donde Guillermo del Toro filmó con Jacob Elordi la superproducción de ‘Frankenstein’. El verdadero Teatro Elgin incluso fue el verdadero escenario de los otros Oscars que ganó Guillermo del Toro con ‘La forma del agua’.

Y la Universidad de Toronto, en Campus St. George, en vez de Harvard, fue donde Matt Damon realmente filmó ‘Good Will Hunting’ con Ben Affleck cuando ganaron el primer Oscar, cuando recién empezaban. El bar Upfront es donde el personaje de Matt Damon humilla a un estudiante de Harvard con la famosa frase sobre la educación y las manzanas. Es más: el éxito de los seis premios Oscar de ‘Chicago’, en verdad, se había filmado en Toronto, con Catherine Zeta-Jones, Richard Gere y Renée Zellweger. El castillo gótico de Casa Loma (1 Austin Terrace) fue escenario de las oficinas del abogado Billy Flynn (Richard Gere), y en Canada Life Building (en University Ave.) filmaron los interiores de las celdas y las oficinas penitenciarias. Solo por nombrar otros ejemplos, entre las calles Yonge Street y Yonge-Dundas Square se puede reconocer cuando cerraron varias manzanas durante varias noches para rodar la persecución entre el Batmóvil de Ben Affleck y el bólido violeta del Joker (Jared Leto) y Harley Quinn (Margot Robbie) en ‘Suicide Squad’.

Y, solo para cinéfilos, en una secuencia de ‘Deadpool vs Wolverine’ dentro de The Void (el vertedero multiversal del fin del tiempo controlado por la TVA), se puede ver el extremo superior de la famosa Torre CN derribada y semienterrada entre los restos de civilizaciones destruidas, como un guiño deliberado de Ryan Reynolds por la ciudad donde él se crió.