Sam Smith, Dolly Parton y Juan Gabriel

El pasado viernes 21, justo cuando cerraba su llamada “residencia” de cuatro presentaciones en el Auditorio Nacional de la CDMX, el cantante británico Sam Smith estrenaba, en paralelo, nuevo álbum y video.

Smith, quien casi desde sus inicios como cantante causó controversia al no ocultar su orientación homosexual, así como por no aceptar censura alguna por parte de los medios hacia sus creaciones, estrenó su quinto álbum de estudio, titulado “Hazel Eyes”, y con él, un no menos controvertido video del tema “Constant Companion”, puesto que, quizás inspirado en el cortometraje del español Pedro Almodóvar “Extraña forma de vida”, fue filmado también en España y presenta a Smith en el contexto de un western o película de vaqueros, quienes, más que estar en medio de balaceras, se revuelcan en el lodo y dan rienda suelta a su amor en un tema estilo country.

En lo referente a la música country, el pasado martes 25 el mundo de la música de este género volvió a cubrirse de luto por la muerte, a los 80 años de edad, de “La Reina de la Música Country”, Dolly Parton, víctima de cáncer. Aunque en enero pasado, cuando llegó a las ocho décadas de vida, realizamos un breve tributo en vida a esta leyenda de la música norteamericana, bien vale la pena recordar que su legado cruzó fronteras musicales: del country al pop, como autora del tema “I Will Always Love You”; al rock, ya que no solo interpretó clásicos como “Stairway to Heaven”, de Led Zeppelin, sino que fue inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll, y mucho más allá.

Esto incluyó colaboraciones musicales con otra legendaria cantante, en su caso con raíces mexicanas, a quien recordamos el mes pasado en ocasión precisamente de su cumpleaños número 80, Linda Ronstadt, como los temas “Wildflowers” y “The Pain of Loving You”, un trío acústico que complementó otra gran exponente femenina de la música norteamericana, Emmylou Harris. Estas canciones se posicionaron en los sitios 7 y 24 de las 30 más grandes canciones de Dolly publicadas por Variety, así como con artistas mexicoamericanos como Los Lobos y Freddie Fender, e hispanoparlantes como Julio Iglesias, entre otros más. Descanse en paz.

Y ya que hablamos de exponentes de la comunidad LGBTIQ, que también apoyó bastante Dolly Parton, así como grandes exponentes de la música mexicana, la semana terminó el viernes 28 con el décimo aniversario del fallecimiento de ese gran cantautor que fue Alberto Aguilera, mejor conocido por su nombre artístico de Juan Gabriel, cuya conmemoración dio pie a la proyección de una versión remasterizada de su célebre concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990 en una conocida cadena de cines de la República Mexicana, así como a la proyección de algunas de sus películas en canales de señal abierta y de cable a lo largo del fin de semana.

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