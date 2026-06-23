Santos Bravos se suma al FIFA Fan Festival como invitado especial de Enrique Iglesias

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Santos Bravos se suma al FIFA Fan Festival como invitado especial de Enrique Iglesias
    Evento. Santos Bravos continúa consolidando su ascenso internacional tras presentarse en importantes escenarios de México y Europa. FOTO: TWITTER@santos_bravos

El quinteto latino impulsado por HYBE participará en el evento musical de Monterrey y podría compartir escenario con el cantante español

Este fin de semana estará lleno de diversión, entretenimiento y música una vez más en el FIFA Fan Festival de Monterrey. Con la intención de atraer a una mayor audiencia, los organizadores, Apodaca Group y el Gobierno de Nuevo León, confirmaron la participación del grupo global de pop latino Santos Bravos en el concierto del próximo domingo 28 de junio.

La agrupación llegará a este magno evento con una distinción especial, al haber sido convocada directamente como “invitada especial” de la leyenda del pop Enrique Iglesias, lo que promete un momento único y electrizante sobre el escenario.

“Mis compadres de Santos Bravos tendrán su presentación especial en el mejor FIFA Fan Festival™ y todo COMPLETAMENTE GRATIS. Arránquense este domingo a disfrutar de este conciertazo en nuestro Parque Fundidora. ¡Ahí nos vemoooos!”, aseguró Samuel García en sus redes sociales.

¿QUÉ PASARÁ CON SANTOS BRAVOS?

Integrado por Drew, Kauê, Alejandro, Gabi y Kenneth, el quinteto ha revolucionado la industria al fusionar el alma y la calidez de la música latina con la precisión técnica y el enfoque creativo característicos del K-pop. Provenientes de distintos rincones del continente, como México, Brasil, Perú, Puerto Rico y Estados Unidos, sus integrantes representan a una nueva generación multicultural.

Este año, la agrupación surgió del reality show del mismo nombre. Entre los momentos más destacados de su trayectoria reciente figuran su debut en el Auditorio Nacional ante 10 mil fanáticos; su participación en la Semana de la Moda de París durante el desfile de Willy Chavarria; la presentación de su EP ‘DUAL’ en Tecate Pa’l Norte Monterrey, así como su participación junto a Shakira durante el cierre de uno de sus conciertos en el Estadio GNP, ante 65 mil asistentes.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre su participación en el FIFA Fan Festival; sin embargo, se espera que actúen antes de la presentación de Enrique Iglesias o que interpreten algún tema junto al cantante.

https://vanguardia.com.mx/show/vas-a-ir-pepe-madero-los-claxons-y-little-jesus-encabezaran-el-debut-del-saltillera-fest-FE21611163

Los boletos para la zona VIP del domingo tienen un costo de 3 mil 38 pesos y, de acuerdo con Ticketmaster, la disponibilidad es limitada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Eventos
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Monterrey

Personajes


Enrique Iglesias

Organizaciones


FIFA

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Presidenta oportunista

Presidenta oportunista
true

Sheinbaum se está quedando sola

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a cuestionamientos por la reciente visita del pato “Merlín” a Palacio Nacional y las críticas que señalan la falta de una reunión pública con madres buscadoras.

’Recibo a muchas, pero no hago propaganda’... Sheinbaum contesta a madres buscadoras tras visita de ‘Merlín’
El alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, será denunciado tras un incidente en una taquería de San Pedro Garza García que quedó registrado en video.

Denunciarán penalmente al alcalde de El Carmen, NL, tras agresión a taquero captada en video en San Pedro
Aunque no habrá bloqueo total inmediato, las instituciones financieras advierten limitaciones en funciones clave si los usuarios no completan el proceso antes del 30 de junio.

Registro de celulares en México... ¿las apps de bancos dejarán de funcionar si no lo cumples?
México vuelve a las canchas contra Chequia este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México, como parte de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026.

¿Suspenderán clases y habrá home office el 24 de junio por el partido México vs. Chequia?
Joya. La canción forma parte de la producción ‘Iconos de la Banda’ de la agrupación para reinterpretar canciones exitosas en español.

¿Ya la escuchaste? La Adictiva lanza junto a Marisela una nueva versión de ‘Mi Problema’
México buscará cerrar invicto la fase de grupos del Mundial 2026 cuando enfrente a Chequia en el Estadio Ciudad de México.

México vs Chequia: el Tri va por una marca histórica y los europeos se juegan la vida en el Grupo A