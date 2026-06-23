Santos Bravos se suma al FIFA Fan Festival como invitado especial de Enrique Iglesias

Este fin de semana estará lleno de diversión, entretenimiento y música una vez más en el FIFA Fan Festival de Monterrey. Con la intención de atraer a una mayor audiencia, los organizadores, Apodaca Group y el Gobierno de Nuevo León, confirmaron la participación del grupo global de pop latino Santos Bravos en el concierto del próximo domingo 28 de junio.

La agrupación llegará a este magno evento con una distinción especial, al haber sido convocada directamente como “invitada especial” de la leyenda del pop Enrique Iglesias, lo que promete un momento único y electrizante sobre el escenario.

“Mis compadres de Santos Bravos tendrán su presentación especial en el mejor FIFA Fan Festival™ y todo COMPLETAMENTE GRATIS. Arránquense este domingo a disfrutar de este conciertazo en nuestro Parque Fundidora. ¡Ahí nos vemoooos!”, aseguró Samuel García en sus redes sociales.