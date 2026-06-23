¿Vas a ir? Pepe Madero, Los Claxons y Little Jesus encabezarán el debut del Saltillera Fest

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    ¿Vas a ir? Pepe Madero, Los Claxons y Little Jesus encabezarán el debut del Saltillera Fest
    Cita. El nuevo festival musical llegará a Saltillo el 17 de octubre con un cartel que reúne a destacadas bandas y solistas del rock y pop nacional. FOTO: ESPECIAL / ARCHIVO

La venta de boletos en línea comenzará el próximo 29 de junio a través del sitio Hot Ticket, a partir de las 12:00 horas

A poco más de un año de su última visita a Saltillo, Pepe Madero será uno de los headliners, junto con Los Claxons y Little Jesus, de la primera edición del Saltillera Fest, que se llevará a cabo el próximo 17 de octubre en Hacienda El Mimbre.

Los organizadores recurrieron a su página de Facebook para completar el cartel con el que buscan llegar a la ciudad y llenar ese espacio de festivales que parte de la audiencia ha demandado en los últimos años.

“Amigos de Saltillo, nos vemos este 17 de octubre en el #SaltilleraFest. Boletos a la venta a partir del 29 de junio”, señala el comunicado difundido junto con el lineup completo, cuya revelación comenzó días atrás con el anuncio de Inspector.

LOS BOLETOS PARA EL SALTILLERA FEST

Los recién anunciados se suman a Inspector, La Gusana Ciega, Simpson Ahuevo y Strawberry Pom, quienes desde la semana pasada elevaron las especulaciones y la expectativa en torno a este nuevo espacio musical que se abre en la capital coahuilense.

La venta oficial de boletos iniciará el próximo 29 de junio a través del sitio hotticket.net, aunque hasta el momento no se han dado a conocer los precios de las entradas ni si la comercialización se realizará por fases.

PEPE MADERO, EL FAVORITO

En años recientes, el exvocalista de Panda se ha presentado ante sus seguidores saltillenses en eventos como las celebraciones del Teatro de la Ciudad, el Cactus Fest y, más recientemente, con la gira Sarajevo.

La presentación de José Madero Vizcaíno en Saltillo se realizará en medio de una serie de presentaciones por distintas ciudades de Estados Unidos.

Por su parte, Los Claxons continúan promocionando su sencillo “Pieza Fina”, mientras que Little Jesus celebra el décimo aniversario de su álbum “Río Salvaje”, lanzado hace 10 años y recibido con gran aceptación por parte del público.

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De acuerdo con información oficial, entre los organizadores del festival figuran empresas como La Conciertera y Romano Entertainment & Talent, entre otras.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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