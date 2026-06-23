¿Vas a ir? Pepe Madero, Los Claxons y Little Jesus encabezarán el debut del Saltillera Fest

A poco más de un año de su última visita a Saltillo, Pepe Madero será uno de los headliners, junto con Los Claxons y Little Jesus, de la primera edición del Saltillera Fest, que se llevará a cabo el próximo 17 de octubre en Hacienda El Mimbre.

Los organizadores recurrieron a su página de Facebook para completar el cartel con el que buscan llegar a la ciudad y llenar ese espacio de festivales que parte de la audiencia ha demandado en los últimos años.

“Amigos de Saltillo, nos vemos este 17 de octubre en el #SaltilleraFest. Boletos a la venta a partir del 29 de junio”, señala el comunicado difundido junto con el lineup completo, cuya revelación comenzó días atrás con el anuncio de Inspector.