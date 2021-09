Sarah Harding, del grupo británico Girls Aloud, muere de cáncer a los 30 años

Harding declaró a principios de este año que un médico le dijo que probablemente no estaría viva la próxima Navidad . En su autobiografía, publicada en marzo, dijo que decidió anunciar su enfermedad con la esperanza de que otras personas que tengan inquietudes busquen ayuda médica y no abandonen el diagnóstico de cáncer hasta que sea demasiado tarde.

Harding alcanzó la fama en 2002 como concursante del programa de talentos de ITV “Popstars: The Rivals”, que allanó el camino para que se uniera a Girls Aloud junto a Nicola Roberts, Kimberley Walsh, Cheryl Tweedy y Nadine Coyle.

El grupo tuvo varios éxitos, incluidos “Sound of the Underground”, “Love Machine” y “The Promise” antes de separarse en 2013.

Después de Girls Aloud, Harding apareció en varias películas y programas de televisión. Ganó el “Celebrity Big Brother” en 2017.