Scorpions publica “Rock Believer”, decimonoveno disco de estudio

“Rock Believer” cuenta con 16 temas, “cada uno de ellos un cuento lírico, poemas en prosa, presentados con un lujoso aspecto sonoro, con las características de Scorpions de principios de los 80, pero producidos desde la perspectiva del año 2022”, explicaUniversal Music.

Entre las canciones de este nuevo disco está “Gas In The Tank”, en la que su autor de la letra, Klaus Meine, responde a la pregunta que se hizo el grupo antes de empezar a realizar en su nuevo álbum “Nos preguntamos: ¿Hay todavía suficiente gasolina en el depósito?”, asegura. “Let’s play it loudder play it hard, Laid back and a little dark, Give me a dirty riff my friend, There’s gotta be more gas in the tank” (vamos a tocar más alto, a tocar fuerte, Relájate y ponte un poco oscuro, Dame un riff sucio, amigo mío, Tiene que haber más gasolina en el tanque”, describe la letra de la canción.

