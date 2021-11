Se burlan del acento italiano de ‘Mario Bros’ de Jared Leto en ‘House of Gucci’

El drama de moda de Ridley Scott, “House of Gucci”, ha recibido críticas terribles ( The Post lo calificó de “abismal”) , pero no es la peor crítica que se le ha hecho a la película tan publicitada.

Usuarios despiadados de Twitter han criticado el acento de Jared Leto, tomando fotos de la actuación del actor, que muchos compararon con el personaje principal de “Super Mario”.

“El acento de Jared Leto recordaba a Mario / Luigi”, se burló un crítico sobre el ganador del Oscar de 49 años, quien interpreta al torpe magnate de la moda italiano Paolo Gucci en la película.

Otro criticó : “¡Soy yo, Mario! de Jared Leto acercamiento al acento italiano, que hace el trabajo, se supone que es un bufón, pero todavía me molesta (como alguien que creció en el norte de Italia) “.

Una parte ofendida describió la impresión accidental de plomero de Leto como “puro anti-italiano”, una preocupación que se hizo eco en el reciente casting de Chris Pratt como Mario en el próximo “Super Mario Bros” la película.

Sin embargo, otros lingüistas de Twitter pensaron que el actor de “Suicide Squad” sonaba más europeo del este que italiano.

Por supuesto, la voz de la estrella de “Requiem for a Dream” no fue el único acento problemático en “House of Gucci”. Los espectadores también criticaron el turno de Lady Gaga como Patrizia Reggiani, quien reclutó infamemente a un sicario para matar a su exmarido, Maurizio Gucci, en 1995.

“Mother Monster parece tan rusa como Boris y Natasha, Mikhail Gorbachev y un cuenco frío de borscht”, describió el crítico de cine de The Post, Johnny Oleksinski, en su reciente reseña cinematográfica.

Incluso la entrenadora de dialectos de la película, Francesca De Martini, criticó la actuación de la cantante de 35 años y dijo: “Me siento mal por decir esto, pero su acento no es exactamente un acento italiano, suena más ruso”, a pesar de meses de práctica por Gaga.