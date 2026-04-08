¿Se hizo justicia? Sentencian a la ‘Reina de la Ketamina’ a 15 años por la muerte de Matthew Perry

Este miércoles se dio a conocer que la mujer conocida como la ‘Reina de la Ketamina’, culpable de traficar el anestésico que provocó la dosis fatal de Matthew Perry en 2023, fue sentenciada a 15 años de prisión. En septiembre de 2025, Jasveen Sangha se declaró culpable de un cargo de mantener un local relacionado con el tráfico de drogas, tres cargos de distribución de ketamina y un cargo adicional por la distribución de este anestésico que provocó la muerte o lesiones corporales graves. Los fiscales afirmaron que, durante años, Sangha, de 42 años, a quien se le atribuye la muerte de al menos dos personas —incluida Perry—, operó un negocio de narcotráfico desde su residencia en North Hollywood.

LOS SEÑALAMIENTOS Según documentos judiciales, Sangha, una de las cinco personas señaladas como responsables de la muerte del actor de ‘Friends’, colaboró con Erik Fleming para distribuir ketamina a Perry, a sabiendas de los problemas de adicción que padecía el intérprete. “Para cultivar su negocio, [Sangha] se promocionó como una distribuidora exclusiva que atendía a una clientela de alto perfil de Hollywood... Mientras trabajaba para expandir y obtener ganancias de su tráfico de drogas, sabía —y hacía caso omiso— del grave daño que su conducta estaba causando”, señala el documento.

LA TRAGEDIA DE MATTHEW PERRY El 28 de octubre de 2023, Perry fue encontrado inconsciente en un jacuzzi de su casa en Los Ángeles, a los 54 años de edad. El informe de la autopsia reveló que falleció por los efectos agudos de la ketamina. Ese mismo mes, Sangha y Fleming vendieron a Perry 51 viales de ketamina, los cuales fueron entregados a su asistente, Kenneth Iwamasa, quien le inyectó el anestésico en al menos tres ocasiones, lo que le causó la muerte.

Otros implicados en el caso son el doctor Mark Chávez, condenado a ocho meses de arresto domiciliario por conspiración para distribuir ketamina, y el doctor Salvador Plasencia, sentenciado a 30 meses de prisión por distribución de la droga. Iwamasa, quien se declaró culpable en agosto de 2024 de conspiración para distribuir ketamina con resultado de muerte, será sentenciado el 22 de abril; mientras que Fleming, culpable de conspiración y distribución de ketamina con resultado de muerte, recibirá su sentencia el 29 de abril. (Con información de EFE)

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