¡Se pasó de ‘Aventurera’! Afirman que Irina Baeva llegó al país ‘patrocinada’ por su ex novio mexicano

La reciente polémica de la actriz rusa de 31 años , que ha incursionado en la televisión y teatro mexicanos en la obra de teatro ‘Aventurera’, ha dado de qué hablar no sólo de su trabajo, sino de su personalidad y relaciones públicas, que indican una “ traición” a su primer pareja en el país.

De la misma forma, refirió a la entrevista de Baeva en el programa de Yordi Rosado , donde expresa su descontento con su ex novio, así como más detalles de esta relación.

“Primero él era nada más su host, pero después empezaron relaciones más cercanas e Irina ya no tenía que pagar nada por su cuarto. Todo porque Alfredo se enamoró de ella [...] El hecho consiste en que viajaron mucho por todo México”, expresó a través de su video.

“Y según los rumores él también le ayudó a arreglar(se) la dentadura para que la aceptaran en la escuela de Educación Artística”, añadió.

¿QUÉ ES ALFREDO ABUNDIZ DE LA ACTRIZ IRINA BAEVA?

En cuanto a la ex pareja de la nueva “Aventurera”, no se sabe mucho de Alfredo Abundis además de que residió junto a su ex pareja en Linda Vista, cerca de al Basílica de Guadalupe, hasta 2013 que la actriz comenzó a despegar.

Asimismo, se sabe que en esas mismas fechas la relación terminó, hecho que la tiktoker condenó, ya que en posteriores declaraciones de Baeva se evidenciaría el carácter de la actriz, que no dio crédito al apoyo de su ex pareja.