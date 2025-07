¡Se sabía! Confirman a Ninel Conde y ‘El Guana’ como participantes de ‘La Casa de los Famosos México’

TE PUEDE INTERESAR: ¡Luto en la música! Muere Ozzy Osbourne ‘Padrino del Heavy Metal’ a los 76 años

“Siempre he pensado que quiero conectar con el público, conocer a mis compañeros. Si al final el público te premia, es una bendición. Tengo dos años huyendo de la toxicidad; no quiero entrar en un formato negativo. Yo acepté porque quiero divertirme, divertir al público, generar contenido positivo. Como mujer, no permitir la violencia; como mujer, estoy entrando para compartir mi experiencia. Sufrí violencia física, psicológica y verbal”, expresó.

El habitante número 14 se dará a conocer mañana, miércoles 23 de julio, ya que los participantes serán aislados a partir de este viernes, antes de su ingreso el domingo, que será transmitido en vivo a las 20:30 horas por Las Estrellas.