Se suman estrellas musicales a la primera edición del Saltillera Fest

Se suman estrellas musicales a la primera edición del Saltillera Fest

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Jessica Villarreal
por Jessica Villarreal

Los Claxons, La Gusana Ciega, inspector, Strawberry Pom, José Madero, son algunos de los exponentes musicales que estarán presentándose este 17 de octubre en Hacienda El Mimbre

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JESSICA VILLARREAL

Este octubre llegará Saltillera Fest, un evento que promete consolidarse como el encuentro musical más representativo no sólo de la ciudad, sino de la región.

En la Hacienda El Mimbre, recinto donde se llevará a cabo el festival, se realizó la rueda de prensa en la que participaron algunos de los artistas que formarán parte del cartel. Entre ellos estuvieron Nacho Llantada, vocalista de Los Claxons; Big Javy, representante de Inspector; Germán Arroyo, baterista de La Gusana Ciega, y Luis Ernesto Martínez, integrante de la misma agrupación, quienes hablaron sobre su participación y el entusiasmo que les genera formar parte de Saltillera.

Rogelio Ramos, uno de los organizadores, describió el evento como “único” y aseguró que esta será la primera de muchas ediciones.

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Rogelio Ramos, uno de los organizadores, describió el evento como “único” y aseguró que esta será la primera de muchas ediciones.

“Es el primer esfuerzo que están haciendo los organizadores. Hay muchas cosas en juego y muchos riesgos al organizar un festival y reunir a bandas que están repartidas por todo el país”, expresó Germán Arroyo, baterista de La Gusana Ciega, para Vanguardia.

Es un honor estar en Saltillera. Sí percibo que es el principio de algo grande y eso me da mucho gusto”, comentó Luis Ernesto Martínez, integrante de La Gusana Ciega, para Vanguardia.

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Además, se contó con la presencia de artistas emergentes como Strawberry Pom, cuyos integrantes agradecieron la oportunidad de formar parte del festival.

Por su parte, Los Claxons continúan sorprendiendo a sus seguidores con nuevas propuestas musicales y, en esta ocasión, Nacho Llantada adelantó que el grupo interpretará tanto canciones recientes como algunos de sus mayores éxitos.

“La verdad es que estamos muy felices porque siempre es muy importante tocar en un festival como este, tanto para nuestra carrera como para la ciudad. Sí vamos a presentar algo nuevo y también algo viejito”, expresó para Vanguardia.

Para concluir la rueda de prensa se proyectó un video del cantante José Madero, quien invitó al público a asistir el próximo 17 de octubre al festival Saltillera.

“En la ciudad de Saltillo, Coahuila, a escasos minutos de Monterrey”, mencionó el artista durante su invitación.

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El evento representa una oportunidad para disfrutar de agrupaciones con una amplia trayectoria musical, así como de propuestas emergentes que buscan abrirse paso en la escena nacional.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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