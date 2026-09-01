¡Se va, se va, se fue! Abandona Aldo Rendón ‘La Casa de los Famosos México’ por temas de ‘salud’

“Te amo”, se escuchó decir a Galilea Montijo cuando le tocó recibir a Aldo Rendón en el foro de Endemol, desde donde se transmite ‘La Casa de los Famosos México’ en su cuarta temporada, luego de que anunciara su salida del reality estelar de Televisa. Desde que el público vio a Galilea Montijo conduciendo la gala, se esperaba algo sorpresivo en el episodio de este martes por la noche. Y fue así que, tras las dinámicas de nominación directa por parte del líder, Massad, El Cine y la Caja de las Tentaciones con Cynthia Klitbo, se dio a conocer la noticia.

LA DESPEDIDA SORPRESIVA Aunque en redes se hablaba de la salida de alguno de los participantes, nada era seguro sino hasta los últimos minutos del show en vivo. “Habitantes, hago la última conexión de la noche, y no para hablar yo, sino para darle la palabra a Aldo”, dijo Montijo. “Me voy de la casa porque las condiciones de la casa no son las adecuadas para que yo esté aquí. Tengo un problema de salud reversible, pero tengo que iniciar tratamiento ya”, dijo Rendón, para luego romper en llanto, abrazado por sus compañeros.

Yair, Gema, ‘Ese Pérez’, Cynthia Klitbo y hasta Brianda rompieron en llanto y lamentaron que el “villano” de la temporada dejara el show a solo dos días de haber iniciado la séptima semana. “Para mí, para tu familia y la gente que te amamos, lo más importante es tu salud. Comprométete, vas a estar bien”, dijo Gali cuando lo recibió en el estudio.

El público en redes sociales reaccionó con opiniones encontradas, porque hay quienes aseguran que el rating “se acabó” por la salida del irreverente fashion stylist, mientras que otros aseguran que es lo mejor para el show debido a la violencia y el acoso que ya ejercía contra Mariana Ochoa.