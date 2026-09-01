¿La estás viendo? Dario Duque cumple un sueño con ‘La Pícara Soñadora’

Luego de 35 años, la historia de ‘La Pícara Soñadora’ regresó a las pantallas de México, y esta vez fue con los rostros de Abril DiYorio y Dario Duque como protagonistas de una versión seriada y con estilo de k-drama. En una charla de VMÁS con el protagonista de la historia, reveló la emoción de encabezar un proyecto de esta magnitud y la posibilidad de seguir demostrando su talento con trabajos frente a la pantalla mexicana.

UNA AVENTURA EN FORMA DE ‘M-DRAMA’ Esta es otra de las apuestas de Televisa por el público joven y las nuevas audiencias, por lo que definieron el proyecto como un ‘M-drama’, al referirse a historias mexicanas, pero un poco inspiradas en la exitosa forma de contar los k-dramas. “Ha sido uno de mis sueños hecho realidad, poder formar parte de esta historia, poder vivir esto, poder dar un salto en lo profesional, como ha sido para mí hacer esta historia, porque no sé si imagino que sí, pero yo soy de esas personas que escriben una hoja de papel. Y haber hecho esto, sabiendo que he tenido un proceso de muchos decretos y de pedir a Dios y demás, y estar en esto, viviendo esto ahora, para mí es un orgullo y mucha felicidad”, dijo emocionado Darío en sus primeras palabras.

¿Cómo fue tu llegada al proyecto? “Fui convocado a un casting. Fueron como dos meses y varios filtros. Se hizo un filtro general donde estaban buscando para varias producciones que tenían en mente. Y a los meses me dicen: ‘Oye, aquí están las escenas para que te las prepares’. Y yo, va que va, hago el casting. Llevo acá en México ya casi seis años y ha sido un proceso de mucho... La actuación es así: muchos no; el ‘no’ es constante y a veces dices: ‘Wow, qué bien me fue en este casting’, y te vas a tu casa pensando en cosas que a lo mejor no son las más saludables, porque a veces creas una expectativa después de esos pensamientos. Entonces hice ese casting y dije: ‘Mira, sabes qué, di lo mejor de mí’”. El actor recordó que, luego de hacer las pruebas, tuvo que salir del país; sin embargo, la vida tenía preparado su regreso para protagonizar. “Siempre me intento mantener ocupado haciendo teatro o las famosas ‘Rosas de Guadalupe’, que para mí son esenciales, las adoro y las amo. Y nada, ahora tuve la oportunidad de hacer este pequeñito salto y hacer una cosa con más continuidad, porque fueron tres meses de grabación, bastante tiempo”.

¿Cómo fue que te preparaste para darle vida a Alfredo? Sobre todo porque es un personaje que vive en el colectivo, en la memoria de la sociedad mexicana, en el entretenimiento... “Trabajé desde mi experiencia y lo que mi imaginación me permitía llegar y con lo que uno buscaba también. Hubo varias sesiones por Zoom con los directores, con el acting coach, donde sí requerían ciertas cosillas de intención, más que nada: un poquito más arriba, un poquito más acá, para llegar a un tono específico. Pero, en la preparación personal, yo sí considero que esta historia me eligió, igual que eligió a todos los personajes, porque creo que había algo de cada uno que se le podía prestar a tu personaje”. ¿Cuál consideras que fue tu reto con este proyecto? “Fíjate, yo creo que para las personas, lo platico mucho con mis amigos, no nos platican de la intensidad que es estar grabando. En este caso fueron tres meses, pero hay novelas que duran más. Y estar ahí, al pie de la letra, estudiado, bien comido, bien dormido, con tu ejercicio, con tu paz mental y demás, es complicado. Entonces, para mí fue eso. Lo más difícil era estar bien, porque una cosa es Darío y otra cosa es ‘Alfredo’, el personaje. Entonces, siempre estar con tu mejor óptica, con el carisma positivo, sonriente. Porque había días que eran 14 horas trabajando ahí en el set y dices: ‘Es que hay gente que trabaja bajo el sol de otra manera’. Y sí, esa gente la sufre más y es más cansado. Pero hay una cuestión de la mente.

TRABAJAR CON ABRIL, QUE TAMBIÉN ERA UN LANZAMIENTO PROTAGÓNICO “En lo personal, con Abril, siento que es una niña súper talentosísima, bella, con la mejor actitud. Y estoy seguro de que va a llegar muy, muy, muy lejos en su carrera”. ¿Qué es lo que tiene esta historia que va a atrapar o que podría atrapar a nuevo público? “Primero, como actor y como persona que consumo desde ese conocimiento, creo que está muy bien escrita. Lo que identifica a cada personaje, sus motivos, sus deseos, está muy claro y creo que mis compañeros, en general, todos hacen un muy buen trabajo para que se vea eso. Después, en edición, musicalización, que es ahí donde a lo mejor entra el ritmo de las cosas y donde te mantiene así, en el borde del sofá, viendo qué va a suceder. Creo que la edición del equipo de producción hizo un muy buen trabajo”.

¿Cómo defines este proyecto en tu carrera? “Lo definiría como resurgir. Porque hoy en día uno ve mucho en redes, uno ve mucho en televisión y siempre, como dice el dicho, el jardín de la persona de al lado es más verde que el tuyo. Y entonces empiezas a compararte, empiezas a dudar, empiezas a cuestionarte muchas cosas. Y yo, como extranjero que dejó mi familia, que estoy aquí creando básicamente un futuro, una vida, haber recibido eso en el momento en el que lo recibí...”

Antes de concluir el tour de prensa, Darío invitó a la audiencia local a darle la oportunidad a este nuevo ‘M-drama’.