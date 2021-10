Se vuelve viral joven que confundió casa con cibercafé: le ofrecieron pozole

“Seguí caminando y caminando hasta encontrar un ciber. Y eso pasó, encontré uno que, la verdad, sí se me hizo muy peculiar porque nada más tenía dos computadoras , pero dije ‘éste no es el momento de estar de juzgona ’ y me metí”, afirmó.

“Yo empecé a sentir la cara bien caliente, le dije ‘pero cómo que no es ciber, señor... ¿por qué no me dijo?’ dice ‘no, muchacha, es que yo te vi muy concentrada y la verdad es que no te quise interrumpir’”, dijo. Fathyma Lex indicó que le dio mucha vergüenza la situación.

Aseguró que, aunque no le pidieron nada, ella dejó 20 pesos por sus impresiones y el refresco.

El video cuenta con 1.4 millones de visualizaciones, más de 280 mil ‘me gusta’ y casi 10 mil comentarios, en donde le realizan diferentes preguntas como: qué beca le dieron, por qué nadie le dijo nada y que debió haber aceptado el pozole que le ofrecían.