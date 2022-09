“Procedió a tomarme de la cintura y acercarme hacia él, esto con el pretexto de que la música estaba muy fuerte, que no lograba escucharme, lo cual no es para nada cierto” , agregó la joven, quien precisó tener actualmente 21 años edad.

Relató que cuando se disponía a retirarse, por lo que “me acerqué a cada youtuber para despedirme. Cuando me acerqué a Jacobo me di cuenta que se encontraba ebrio. Él procedió a decirme que recién notaba que yo era muy bonita, que tenía los labios muy bonitos, y todo lo decía en tono como si insinuara el besarme”.

De acuerdo con Isela, Wong le preguntó sobre donde se encontraba su prima, ya que era una de las organizadoras del evento de youtubers.

También reveló que le costó mucho tiempo asimilar que fue acoso lo que vivió, ya que “Jacobo me lleva 9 años, era evidente que yo era menor de edad, era evidente en mi vestimenta y mi forma de actuar”, es decir, Wong tenía 22 años de edad cuando ocurrieron los hechos.

“Era a plena luz del día; esto no lo digo para hacer saber que en otras situaciones no es valido dependiendo la vestimenta o la hora del día, lo hago saber porque incluso eso no detuvo a Jacobo”, señaló Isela.

