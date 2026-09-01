Septiembre se llena de estrenos: del romance al terror, esto llega al streaming

Otro mes comienza y, con ello, la oferta de entretenimiento de los catálogos de streaming se actualiza. Si aún no sabes qué ver para empezar este regreso a clases, la comedia, la acción, el drama y hasta el romance podrían hacerte compañía. Checa estas recomendaciones que VMÁS tiene para ti.

‘MAL DE AMORES’ — 2 de septiembre Netflix adapta la emblemática novela homónima de Ángeles Mastretta. Bajo la producción de Catalina Aguilar Mastretta y la dirección de Humberto Hinojosa, la serie cuenta con las actuaciones de Juan Pablo Fuentes, Iván Amozurrutia, Cassandra Ciangherotti y Humberto Zurita. Ambientada durante la Revolución Mexicana, la trama sigue la vida de Emilia Sauri, una mujer de espíritu libre que desafía las restricciones sociales de su época mientras se debate entre el amor de un médico idealista y el de un apasionado combatiente rebelde.

‘TIERRA DE AMOR Y CORAJE’ — 4 de septiembre La plataforma ViX estrena esta producción dramática impulsada por TelevisaUnivision, que reúne a destacadas figuras del melodrama hispano contemporáneo. La trama se sitúa en un entorno rural dominado por ambiciones territoriales, secretos familiares y venganzas locales. En medio del conflicto entre familias rivales, el surgimiento de un amor prohibido obligará a los protagonistas a desafiar la autoridad de su comunidad para buscar la justicia y proteger su legado.

‘COLISIÓN’ — 7 de septiembre HBO Max debuta en la producción de telenovelas mexicanas originales en alianza con Telemundo Studios. Con un elenco estelar encabezado por Margarita Rosa de Francisco, Macarena Achaga, Diego Klein y Christian Vázquez, la narrativa inicia tras la repentina muerte de un magnate. El trágico suceso impulsa el regreso de Zoé a México para asumir las riendas de la empresa familiar, lo que desata una implacable disputa de poder contra su madre, Belén, mientras salen a la luz oscuros secretos que hacen tambalear el imperio familiar.

‘EL JUICIO’ — 11 de septiembre Inspirada en historias reales sobre la impunidad y la desigualdad en México, esta serie creada por Daniel Krauze cuenta con la producción de Amazon MGM Studios y 3Pas Studios. Bajo la dirección de Roberto Sneider, Belén Macías y Jorge Michel Grau, el elenco está liderado por Eugenio Derbez —en su primer papel dramático en televisión— y Pedro Alonso, acompañados por Karla Gaytán, Iker Solano y Dominika Paleta. La historia aborda un tenso drama judicial entre dos padres: uno de origen humilde que exige justicia tras el abuso sexual sufrido por su hija y un influyente empresario dispuesto a usar todo su poder para proteger al agresor.

‘STRANGER THINGS: RELATOS DEL 85’ — 17 de septiembre La franquicia retro de ciencia ficción expande su universo animado en Netflix con su segunda temporada, creada por Eric Robles y Jennifer Muro, junto a los hermanos Duffer en la producción ejecutiva. El elenco de voces en inglés incluye a Brooklyn Davey Norstedt, Jolie Hoang-Rappaport y Luca Diaz. La historia explora pasajes inéditos ocurridos entre la segunda y tercera entrega de la serie principal, acompañando al grupo de amigos en nuevas aventuras ilustradas para desentrañar fenómenos misteriosos provenientes del Upside Down.

‘MONSTRUO: LA HISTORIA DE LIZZIE BORDEN’ — 17 de septiembre Ryan Murphy e Ian Brennan presentan la cuarta entrega de su antología de true crime, centrada en uno de los crímenes más célebres del siglo XIX. Estelarizada por Ella Beatty como protagonista, acompañada por Rebecca Hall, Charlie Hunnam, Vicky Krieps y Sarah Paulson, la producción retrata el brutal homicidio a hachazos de los padres de Lizzie en 1892. El relato profundiza en la psicología de la sospechosa para analizar las dinámicas de poder, el machismo victoriano y la represión social.

‘BACKROOMS: SIN SALIDA’ — 25 de septiembre Inspirada en el célebre fenómeno viral de internet, esta película de terror producida por el sello A24, en colaboración con James Wan y Shawn Levy, llega al streaming tras su paso por salas de cine. Dirigida por Kane Parsons y protagonizada por Mark Duplass, Finn Bennett y Lukita Maxwell, la cinta traslada la narrativa a un laberinto claustrofóbico. La historia sigue a un grupo de personas que traspasa accidentalmente los límites de la realidad, quedando atrapadas en una dimensión infinita de pasillos amarillos desolados y presencias inquietantes.

‘The Girls: Un proyecto de Khloé Kardashian’- 9 de septiembre Esta serie documental sigue al círculo más cercano de Khloe Kardashian mientras equilibran la maternidad, los negocios y sus dinámicas de amistad bajo los reflectores de Los Ángeles.

‘Star Wars: The Mandalorian and Grogu’ - 2 de septiembre La película encabezada por Pedro Pascal, Sigourney Weaver y Jeremy Allen White fue una de las apuestas del verano en cines. La producción cinematográfica del universo galáctico debuta en el catálogo digital para continuar la travesía de Din Djarin y Grogu enfrentando nuevas amenazas y misiones en la era posterior a la caída del Imperio.-