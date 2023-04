Sergio Andrade y Lucero se gustaban, dice Mary Boquitas

En esa época, María Raquenel aprendió a tocar el bajo, el piano y a cantar. Además de enseñarle lo que sabía acerca de música, la famosa recuerda que Andrade se fue convirtiendo en su amigo, haciéndole preguntas sobre su vida personal, por ejemplo, cómo era la relación entre su madre y padre, demeritando el amor que su familia tenía por ella, expresándole que en él podía contar y confiar.

Con el tiempo, el productor musical también le confió parte de su vida, al expresarle que cuando Lucerito se fue de su vida le había dejado roto el corazón, fue así que Boquitas, quien reconoce que cayó profundamente enamorada de Andrade, por lo que se esforzaba en no decepcionarlo ni herirlo como él aseguraba que había sucedido con la cantante mexicana: “(Me esforcé en ser) más obediente, más sumisa, más fiel, más todo...”.

“Él me decía: ´Tú no me harás lo que me hizo Lucerito, ¿verdad?. En una de nuestras escapadas Sergio comenzó a hablar de su famosa exartista con insistencia. A mí eso me sacaba de onda, yo no entendía por qué cada vez me la mencionaba más como si se trata de una competencia”, expuso.