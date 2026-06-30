$!‘Sería muy egoísta pensar que somos los únicos en el universo’, Steven Spielberg se sincera sobre ‘Disclosure Day’

La televisión y el cine exploraron los más remotos rincones de la galaxia con Star Trek y el Capitán Kirk. George Lucas incluso fue más allá con La Guerra de las Galaxias de Star Wars. Pero Steven Spielberg encontró siempre un lado más ‘humano’, cuando planteó en el cine la posibilidad de que realmente existan los extraterrestres, entre nosotros. Y de eso se trata la nueva superproducción ‘El Día de la Revelación’ (Disclosure Day). Para alguien que tantas veces exploró el tema en el cine...¿Qué piensa realmente sobre la vida extraterrestre? Solo puedo decirte que sería muy egoísta pensar que somos los únicos en un universo tan grande como el nuestro. ¿Tuvo alguna experiencia en particular? ¿Qué momento generó su imaginación alrededor de tantas especulaciones sobre la vida extraterrestre? Soy una persona curiosa. Desde muy jovencito me interesó todo lo que pasaba en el cielo, en la noche o de día. Mi padre, decía que no sabía si alguna vez nos iban a visitar extraterrestres desde otro planeta, pero insistía que tendría que haber civilizaciones avanzadas en otros planetas alrededor del sol. Él creía bastante en el tema y yo también.

Casi 50 años después de haber comenzado con el rodaje de ‘Encuentros Cercanos del Tercer Tipo’, más de 40 años desde el estreno de ‘E.T. El Extraterrestre’ y otros 20 años desde la invasión de ‘La Guerra de los Mundos’, Steven Spielberg vuelve a exponer la teoría de la presencia de seres de otro planeta en ‘El Día de la Revelación’ (Disclosure Day’). Esta vez, plantea la hipótesis de lo que pasaría si realmente se supiera que es verdad que el gobierno esconde pruebas de que existe vida extraterrestre en nuestro planeta. Y el título justamente define aquel preciso momento en que se anuncia finalmente la verdad, al mundo entero. ¿Podemos confirmar o desmentir si alguna vez tuvo un ‘encuentro del tercer tipo’? Yo crecí en los años 50 y 60 cuando empezaron a salir toda clase de reportes. Me acuerdo que una vez habían aparecido algunos OVNI, varios días seguidos, en la capital. Y hubo mucha gente que los vio. Un piloto llamado Kenneth Arnold incluso fue el que les puso el nombre de ‘platos voladores’. Era un piloto privado que vio cómo un disco volaba alrededor de su avión. Y se convirtió en un fenómeno donde hasta en el cine filmaron varias historias sobre platos voladores alrededor de la tierra. Hollywood enseguida se subió al tren para contar sus propias historias, sin creer que algo de todo eso fuera verdad. Pero a medida que los reportes se volvieron cada vez más numerosos, la gente también empezó a tener cámaras de video y los teléfonos también empezaron a traer cámaras documentando muchas más evidencias, donde el mundo en cierta forma terminó aceptando que probablemente no estemos solos. ¿Y la verdad detrás de la idea que plantea ‘Disclosure Day’ que el gobierno realmente esconde verdaderos secretos sobre la vida extraterrestre en la Tierra? Creo que fue en el año 2017 cuando el New York Times publicó una historia de Ralph Blumenthal sobre un piloto del ejército que había fotografiado algo que aparecía en el radar. El periódico lo tomó muy en serio y en el pentágono, el Departamento de Defensa empezó a investigar el fenómeno que llamaron OVNI como objeto volador no identificado.

¿La ficción del cine de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo o E.T pudo haber influenciado en la verdadera búsqueda que plantea ahora con Disclosure Day? Con el rodaje de Encuentros Cercanos, volvió mi curiosidad. El año que viene se cumple el 50 aniversario de aquel estreno. Pero en esa época yo tampoco sabia si la historia podía llegar a ser verdad, aunque inspiró mi imaginación para especular lo que podría haber sido un primer encuentro entre la gente y una civilización avanzada de otro mundo, pero era solo una especulación. Ni siquiera la llamaba ciencia ficción, yo decía que era pura especulación científica. Todavía sigue sin confirmar o desmentir si tuvo algún contacto con OVNIS o extraterrestres... Yo nunca vi un OVNI. Al día de hoy, nunca vi nada, pero en aquel entonces filmé Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, porque me parecía una buena historia para contar. Hoy, 50 años después, medio siglo después... veo el cine de Disclosure Day y estoy seguro que mostramos más verdades que ficción en la nueva historia. Realmente creo que vamos a generar bastantes respuestas para plantear bastantes preguntas nuevas. ¿Aunque trate el mismo tema de extraterrestres que abarcó antes, prefiere el cine original o los personajes que repiten una y otra vez, como Toy Story 5 o Avengers Dooms Day y Devils Wears Prada 2? Si seguimos filmando temas conocidos, va a llegar un momento en que nos vamos a quedar sin combustible, bastante rápido. No hay nada más importante que generar historias originales para el público. Pueden ser formatos diferentes, pero necesitamos historias originales que también funcionen. Tenemos que segur contando historias que la gente no pueda imaginarlas antes de verlas en una sala de cine. Es la única forma de mantener vivo al negocio del cine en los próximos cien años.

¿En aquellos momentos de extremo silencio entre el grito de ‘Acción’ y el rodaje de las cámaras, filmar cine es tan divertido como verlo? Para mí es divertido hacer cine, incluso cuando me toca filmar temas serios que puedan estar entrelazados con una tragedia, algún duelo, cierta felicidad o cualquier aventura. No importa el género, con el equipo de filmación siempre formamos una familia porque además tenemos que vivir juntos. Supongo que tuve suerte de elegir siempre gente que es brillante en lo que hace, pero que además es también buena gente. ¿Y qué opina del cine actual, a nivel personal? Puede ser que salgas del cine pisando popcorn, pero si viste algo bueno, no te importa, siempre y cuando lo puedas disfrutar con otras personas que ni siquiera conoces, donde todos comparten la misma experiencia. Eso es lo que a mí me importa más. El cine como industria me parece un negocio maravilloso. ¿Recuerda la primera vez que se ganó los primeros dólares, gracias al cine? En mi niñez, yo tenía mi propia sala de cine.

¿De verdad? Era en el living de la casa de mis padres. Yo alquilaba películas de un catálogo que se llamaba Films Incorporated. Era la época en que tenía 15 años y vivía en Phoenix, Arizona. Podía rentar cine de 16mm, pero no se podía cobrar entrada porque no tenía los derechos de copyright. Hubiera terminado en la cárcel por algo así, pero se podía cobrar si era a beneficio. Y todos los veranos, yo ordenaba cinco o seis películas para alquilar. Mis padres pagaban el alquiler y yo vendía las entradas en el vecindario donde vivíamos y terminaban viniendo a casa 40 o 50 niños, en un lugar donde apenas entrábamos cuatro. Todos se sentaban en el suelo. Cobrábamos diez centavos para entrar. ¿Pero si la recaudación tenía que ser todo a beneficio, no ganaba nada de dinero? Yo ganaba cobrando doce centavos por el popcorn. Ahí fue que yo también empecé a filmar cine de 8mm, en Arizona. ¿Es verdad que al principio de su carrera, se entrometió sin permiso en Univesal Studios donde hoy tiene su verdadera oficina? Había ido a Universal con la intención de ver como se hacía el cine, pero tampoco se podía aprender demasiado en el tour porque las ventanas estaban cerradas y alguien estaba parado al frente, con un micrófono diciendo lo que no podíamos ver, contando lo que había adentro de los estudios, sin dejarte entrar en ninguno. Y en uno de los descansos, me escondí en el baño. ¿Cuánto tiempo? Habré esperado unos 20 minutos, hasta que asumí que se habían ido sin mí. Y me pasé todo el día en el estudio de Universal.