El lanzamiento de “ CBS News Prime Time ” con John Dickerson en septiembre significa que los tres canales tienen noticieros por streaming con su propio formato cada noch e, un posible camino hacia el futuro y un esfuerzo por llegar a un público más joven que no ve la televisión a la hora de la cena.

“Queremos ser el mejor noticiero, punto”, dijo Llamas. “No quiero ser sólo el mejor programa en streaming”.

Más allá de las similitudes, cada uno tiene diferencias intrigantes en su enfoque, mayores que las de los noticieros televisados que encabezan Lester Holt, David Muir y Norah O’Donnell.

Las divisiones de noticias de los canales de televisión no buscan reemplazar los noticieros televisivos, que generalmente son vistos por unos 20 millones de espectadores entre todos cada noche, e incluso más durante los meses de frío.

Es casi un hecho que las transmisiones por streaming no llegan a esas cifras, de hecho, pocos saben cuánta gente los está viendo, pues no revelan esas cifras. Tampoco existe alguna fuente externa que mida el tamaño de las audiencias, como lo hace Nielsen para la televisión. Los canales dicen que están teniendo cada vez más impulso, pero no comparten sus estadísticas con los competidores o con el público, lo que suele ser una señal de que los niveles son bajos.

Dickerson es quien tiene más experiencia en televisión, tras haber sido reportero de “60 Minutes”, moderador de “Fase the Nation” y anfitrión de “CBS This Corning”.

