Shakira y Piqué... ¿Hay boda en puerta?

Una de las parejas más sólidas entre las celebridades es la que conforman Shakira y Piqué, tienen 10 años de ser novios y qué mejor muestra de su amor que los dos hijos que tienen juntos, Sasha y Milán Piqué. Y de acuerdo a declaraciones de Jairo Martínez, ex mánager de la intérprete colombiana, para el programa “Suelta la Sopa”, la pareja podría llegar al altar.

Al principio Jairo Martínez dijo que el tema del matrimonio, “delante mío nunca lo han tocado”, aunque luego ahondó al respecto dejando la puerta abierta a esta posibilidad.

“Los papás de Gerard la adoran”, declaró y su opinión sobre el futbolista, “cuando una persona saca lo mejor de ti tiene que ser un buen ser humano, (...) la Shakira que está con Gerard es la mejor Shakira que yo he visto” enfatizó.

Y no dudó en añadir, “tienen dos hijos preciosos, Sasha es un artista, Milán es más intelectual”.

En diciembre de 2020, en entrevista con Bill Whitaker, del programa norteamericano “60 minutos” respecto a por qué no se ha casado, la barranquillera señaló que le aterra el matrimonio. “Para decirte la verdad, el matrimonio me asusta, no quiero que me vea como la esposa, prefiero que me vea como su novia, su amante, es como una pequeña fruta prohibida quiero mantenerlo alerta, quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”.