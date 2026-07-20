¿Sí usó doble en México?... Show de Shakira en el medio tiempo de la final del Mundial 2026 revive teoría

La espectacular presentación de Shakira en el show de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo acaparó la atención por el despliegue musical y visual. Apenas terminó su actuación, las redes sociales volvieron a llenarse de comparaciones con su participación en la ceremonia inaugural del torneo, realizada el pasado 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. La cantante colombiana interpretó “Dai Dai”, tema oficial del Mundial, acompañada por Burna Boy y los Ghetto Kids, dentro de un espectáculo que reunió también a artistas como Madonna, Justin Bieber, BTS y Coldplay en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

La magnitud del evento, considerado por la FIFA como el espectáculo de medio tiempo más ambicioso en la historia de una Copa del Mundo, volvió a colocar a Shakira entre las principales tendencias digitales, aunque esta vez por una razón distinta: el resurgimiento de una teoría que nunca ha sido confirmada. “ESA SÍ ERA SHAKIRA”: LA COMPARACIÓN QUE SE HIZO VIRAL Minutos después de la presentación comenzaron a multiplicarse publicaciones en X, antes Twitter, donde usuarios comparaban la imagen de la artista durante la final con la que mostró en la inauguración celebrada en México. Muchos señalaron que, a diferencia del primer evento, esta vez la intérprete apareció sin los lentes oscuros que utilizó durante toda su actuación del 11 de junio, un detalle que alimentó nuevamente las especulaciones. Frases como “Esa sí era Shakira”, “Ahora sí fue la original” o “En México mandaron una doble” se replicaron miles de veces, convirtiéndose en algunos de los comentarios más compartidos tras el espectáculo. Entre los mensajes más virales también destacaron expresiones como: “¿Y la de hoy sí era Shakira o mandaron otra vez a la doble?”, “En Estados Unidos sí llevaron a la original” y “La Shakira de México era de Temu”, publicaciones que mezclaron humor, memes y comparaciones físicas entre ambas apariciones. Pese a la popularidad de estas teorías, no existe ninguna evidencia que confirme que una doble sustituyó a la cantante durante la ceremonia inaugural del Mundial.

LAS DIFERENCIAS QUE ALIMENTARON LA TEORÍA Las comparaciones surgieron principalmente por la apariencia y el desempeño escénico de la artista en ambos eventos. En la inauguración del torneo, Shakira utilizó gafas oscuras durante toda su presentación, las mismas que ha portado en diversos conciertos de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Además, algunos usuarios consideraron que su energía sobre el escenario era menor y señalaron que ciertas partes del espectáculo parecían estar acompañadas de playback. Durante el show de medio tiempo de la final, en cambio, la cantante apareció sin lentes, mostró una coreografía más intensa y una interpretación que fue ampliamente elogiada por los asistentes y por miles de seguidores en plataformas digitales. Estas diferencias bastaron para que la conversación resurgiera, aunque especialistas en producción musical recuerdan que factores como el diseño del espectáculo, la duración de la presentación, el vestuario, la iluminación, la realización televisiva e incluso el estado físico del artista pueden modificar significativamente la percepción del público. SHAKIRA NUNCA CONFIRMÓ LOS RUMORES Hasta ahora, Shakira no ha respondido a las especulaciones que circulan desde la inauguración del Mundial ni ha emitido declaraciones sobre la teoría de una supuesta doble. De hecho, el mismo día de la ceremonia inaugural, la cantante compartió en su cuenta oficial de Instagram diversas fotografías junto a otros artistas participantes y publicó un mensaje dirigido al público mexicano. “Felicidades México, estoy muy feliz por mi familia mexicana en este día inolvidable”, escribió la intérprete, publicación que fue tomada por muchos seguidores como prueba de su presencia en el evento. A pesar de ello, las comparaciones volvieron a dominar la conversación tras el espectáculo de la final, demostrando cómo las teorías virales continúan encontrando espacio en las redes sociales incluso sin evidencia que las respalde. DATOS CURIOSOS · Shakira ha participado en cuatro Copas del Mundo de la FIFA, convirtiéndose en una de las artistas más ligadas a la historia reciente del torneo. · El espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 fue el primero en adoptar un formato similar al utilizado tradicionalmente en el Super Bowl, con una duración cercana a los 27 minutos. · En producciones televisivas de gran escala es común utilizar dobles para ensayos técnicos, pruebas de iluminación o movimientos de cámara; sin embargo, eso no significa que sustituyan al artista durante la presentación oficial. En el caso de Shakira, no existe evidencia pública que confirme que otra persona actuó en su lugar durante la inauguración del Mundial en México.