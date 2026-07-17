Sorprenderán ‘Bely y Beto’ con un programa diferente en Canal 5 hecho desde Monterrey

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    Sorprenderán ‘Bely y Beto’ con un programa diferente en Canal 5 hecho desde Monterrey
    Regalo. El anuncio llegó en medio de la gira que los personajes realizan una gira en Sudamérica. FOTOS: CORTESÍA

VMÁS platicó con el productor del programa, Juan Alfaro, quien sobre las sorpresas que podrán verse a partir del lunes 20 de julio

Después de una larga trayectoria en la televisión regiomontana, El Show de Bely y Beto llegará al canal 5. El dúo que ha logrado conquistar a generaciones de infantes, ahora compartirá sus aventuras por la señal de Televisa Univisión a partir del próximo lunes 20 de julio a las 8:30 horas.

El proyecto arrancó en televisión y luego triunfó también en las plataformas digitales, pero ahora decidieron darle este regalo a sus seguidores de estar en las pantallas de sus hogares.

Juan Alfaro, director del concepto, mencionó que manejarán un concepto totalmente diferente a lo que se ha hecho antes en televisión. “Muchos van a pensar: será lo mismo que se hizo cuando estaban en la televisión local, pero se van a sorprender”, aseguró.

$!El programa es grabado en Monterrey enteramente, según el productor.
El programa es grabado en Monterrey enteramente, según el productor. FOTO: CORTESÍA

Mencionó que la invitación para que se unieran a las filas de esta televisora venían desde hace tiempo para la animadora infantil Belinda Treviño.

“Pero no se había concretado debido a la carga de trabajo que había con la gira que realizaba en México y luego en Centro y Sudamérica”, comentó.

Por otra parte, compartió que la producción estará hecha en Monterrey. “Desde que se vio el proyecto así fue pensado y les ha gustado mucho, estamos seguros que lo van a adoptar porque es una continuación a lo que se hace en las diferentes plataformas digitales”, mencionó.

Juan Alfaro es quien ha estado desde hace tiempo detrás de la producción de todos los videos de Bely y Beto, además de ser el realizado también de su última ahora lo hace con los programas de televisión.

El productor confesó estar muy emocionado con lo que calificó como un gran proyecto.

“Nos sentimos realmente honrados y profundamente agradecidos por la confianza que Bely y Beto depositaron en nosotros para llevar a cabo la producción de esta nueva etapa en del programa”, citó.

Alfaro además tiene su casa productora de nombre Sensation Live Producciones. Sin querer abundar mucho por ahora en el programa, adelantó que tendrá invitados especiales y sorprenderá tanto a niños como adultos.

https://vanguardia.com.mx/show/ernesto-laguardia-pide-el-respaldo-de-saltillo-rumbo-a-la-casa-de-los-famosos-mexico-IG22248088

Actualmente, ‘Bely y Beto’ se encuentran de tour por Sudamérica junto a Perron, Pepo, Miguelito, Miguelina, Conejo Mala Pata, de la cual regresarán hasta el próximo mes de agosto.

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Bely y Beto

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

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