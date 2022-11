‘Soy una persona liberada, pero manchado todavía’: Julión Álvarez

“Ese tipo de problemas no pegan sólo a un servidor, va con la familia, con el equipo de trabajo, amigos, con todos y hasta hoy en día puedo decir que soy una persona aún liberada, pero sí manchado todavía, eso es algo que mucha gente no olvida, que si las empresas, que si el nombre, que si todo.

Julión Álvarez afirmó que a pesar de que ya demostró su inocencia de haber estado en la lista negra de Estados Unidos , todavía su nombre sigue manchado, algo que le ha sigue afectando en su trayectoria, sin embargo no pierde las esperanzas de limpiarlo y demostrar que no tiene nada que ver con las acusaciones que le hicieron.

¿Y LA BIOSERIE?

En conferencia de prensa para anunciar su próximo material discográfico “De hoy en adelante, que te vaya bien”, así como los logros que ha tenido en plataformas digitales, Julión comentó que sí le gustaría documentar todo el caos que vivió con dicho problema en Estados Unidos, con el propósito que la gente se informe y trate de evitarse problemas.

“Sí me gustaría documentarlo, sí me gustaría ser parte de algo así y lejos de demostrar mi inocencia, sería como informativo, creo que no tengo enemigos o alguien que me caiga gordo para desearle algo así como lo que viví”, dijo.

En su momento sí tuvo una invitación para hacer una bioserie, pero ahora es algo que no haría, porque consideró que hoy en día ya hay bastantes.

“Sí hubo invitación en su momento, cuando empezaban a hacerse las primeras series, pero ahorita ya hay muchas”, explicó siempre sonriente.

Adelantó que el material que le gustaría documentar retrataría “la situación que nos toca vivir a un servidor y a todo el equipo que me rodea, la familia, tiene una razón de por qué estuvimos en esa lista, cómo se vivió el caso, qué es lo que hay que evitar, que es lo que hay que estudiar y conocer para evitar caer en un señalamiento como el que me tocó vivir a un servidor, a mí y a toda la gente que me rodea”.