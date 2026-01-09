‘Stars’, cumpleañeros y Twenty One Pilots

Si el último día del 2025 estuvimos alicaídos con el “desechufe” mundial de MTV, el primer día del 2026 fue más gratificante al recordarse en redes sociales el aniversario número 40 del estreno de “Stars”.

Fue el 1 de enero de 1986 cuando precisamente la entonces muy en boga señal de la música en televisión estrenó “Stars”, la respuesta de los rockeros del género del heavy metal a la grabación histórica de los mayores exponentes del pop de su momento de “We are the World” que en 1985 consiguió recaudar con sus altas ventas una importante suma de dólares que se tradujeron en ayuda humanitaria en África, algo que si bien no lograron los buenos corazones metálicos de la agrupación Hear ´N Aid liderada por Ronnie James Dio dejaron un tema de buena causa para la posteridad y la presencia de otros grandes del género como Rob Halford de Judas Priest y más.

Hablando de aniversarios, el domingo 3 fue de fiesta para el rock en inglés por conmemorarse el centenario del natalicio de, productor británico George Martin a quien se le debe, nada menos y nada más, la herencia discográfico de una legendaria banda del género como The Beatles ya que en pocas palabras se le llegó a considerar como “el quinto Beatle” en referencia a su extensa participación en cada uno de los álbumes originales del cuarteto de Liverpool y clásicos como “Yesterday”, ya que fue suya la idea de ponerle un cuarteto de cuerdas a este tema, o “Penny Lane”, que contó con un solo de trompeta piccolo, entre otros más.

De vuelta al heavy metal el mismo domingo 3 de enero quien estuvo de manteles largos por llegar a las ocho décadas de vida fue el músico también británico John Richard Baldwin, mejor conocido como John Paul Jones, bajista y tecladista de uno de los pilares de este género musical, Led Zeppelin, mientras que el jueves 7 de enero llegó también a los 80 años de vida otro gran músico en su caso norteamericano como lo es el guitarrista Robby Krieger, uno de los miembros fundadores de otra legendaria banda de rock como The Doors y escritor además de algunas de las rolas más famosas de la agrupación como “Light my fire”; “Love Me Two Times” y “Touch Me”.

Cerrando “con broche de oro” la semana, justo en vísperas del estreno en Netflix el pasado viernes 9 del documental “Depeche Mode: M”, del cineasta mexicano Fernando Frías (“Ya no estoy aquí”) que recomendamos en estos espacios el año pasado previo a su estreno en salas de cine, se hizo el anuncio oficial del estreno en IMAX el próximo 25 de febrero de “Twenty One Pilots: Más de lo que jamás imaginamos”, película concierto del show sold out durante su “Clancy World Tour” en la CDMX de las superestrellas del rock ganadoras del Grammy y cuyas entradas estarán disponibles para la venta desde el próximo 15 de enero.

