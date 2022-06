Stranger Things impulsa ‘Running Up That Hill’ al top 10 de Billboard, después de 37 años del lanzamiento

Tras una existosa premier de su cuarta y última temporada, Stranger Things no sólo impulsó a que miles de usuarios volvieran a Netflix, sino, también el sencillo de Kate Bush.

Luego de 37 años desde su lanzamiento, el día de hoy “Running Up That Hill” alcanzó entrar a la popular lista Billboard Hot 100, tomando el número 8. Por si fuera poco, también superó “As It Was” de Harry Styles en Spotify, llegando a la primera posición en la lista global de la plataforma.