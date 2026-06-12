Susana Zabaleta y la Camerata de Coahuila deleitaron a saltillenses con los éxitos de Juan Gabriel

Susana Zabaleta y la Camerata de Coahuila deleitaron a saltillenses con los éxitos de Juan Gabriel

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Desde el Auditorio del Parque Las Maravillas, la cantante monclovense iluminó la noche junto al tenor Carlos Alberto Velázquez en un homenaje a la vida y obra de ‘El Divo de Juárez’

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Susana Zabaleta ha regresado a su tierra, contundente, audaz y con una voz que eriza la piel a quien tenga el honor de escucharla. La artista norteña deleitó al público saltillense con un ‘Homenaje Sinfónico al Divo’, acompañada del tenor Carlos Alberto Velázquez y de la Camerata de Coahuila, bajo la batuta del director invitado Raúl García.

El encuentro tuvo lugar en el Auditorio del Parque Las Maravillas donde, pese a que no se registró una gran afluencia, la noche transcurrió entre momentos conmovedores, chistes y magia.

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$!Susana Zabaleta interpretó “Colores en el viento”, tema de la película “Pocahontas”.
Susana Zabaleta interpretó “Colores en el viento”, tema de la película “Pocahontas”. HOMERO SÁNCHEZ | VANGUARDIA

UNA NOCHE TARDÍA QUE MARAVILLÓ A SALTILLO

La presentación de la monclovense estaba programada desde las 20:00 horas. VANGUARDIA pudo constatar que la gente comenzó a llenar el recinto desde minutos antes, sin saber que el show comenzaría hasta las 21:00 horas. Sin embargo, las y los asistentes confirmarán que el concierto valió cada segundo.

El homenaje a la vida y obra del inolvidable Juan Gabriel inició con la interpretación de ‘No tengo dinero’, por parte del coro que acompañó a las grandes voces de la noche. Después siguió la entrada del talentoso tenor, Carlos Alberto Velázquez, abriendo su participación con ‘Abuso’ y ‘Amor del alma’.

$!Carlos Alberto Velázquez abrió la velada con clásicos del repertorio de Juan Gabriel.
Carlos Alberto Velázquez abrió la velada con clásicos del repertorio de Juan Gabriel. HOMERO SÁNCHEZ | VANGUARDIA

SUSANA ZABALETA RECORDÓ LAS LUCHAS DE UN MÉXICO DOLIENTE

La voz de Zabaleta llegó para deleitar con ‘Cielito lindo’, con motivo de la celebración por la primera victoria de la Copa Mundial 2026, que sucedió ese mismo día y fue para nuestra Selección Mexicana. La coahuilense no desaprovechó su oportunidad frente a Saltillo para reconocer que México sea seleccionado como sede para este torneo deportivo, pero también para recordar las luchas que se viven en este mismo país, haciendo énfasis en el arduo trabajo de las Madres Buscadoras: “Por favor, no se cansen de buscar a sus hijos [...] ¡Que viva México! ¡Que viva la resistencia! ¡Que viva Coahuila!”.

El programa continuó con ‘Fue un placer conocerte’, ‘Costumbres’, ‘Ya lo sé que tú te vas’ y ‘Abrázame muy fuerte’, canción con la cual incluso la misma Susana Zabaleta se conmovió, después se recuperó con ‘Yo no nací para amar’.

$!La interpretación de “Abrázame muy fuerte” provocó uno de los momentos más emotivos de la noche.
La interpretación de “Abrázame muy fuerte” provocó uno de los momentos más emotivos de la noche. HOMERO SÁNCHEZ | VANGUARDIA

MARIACHI, TALENTO SALTILLENSE Y ¡HASTA LA MAGIA DE DISNEY!

Tras un descanso de aproximadamente 5 minutos, al escenario subió el Mariachi Tecalitlán de Monterrey, Nuevo León, con quien Zabaleta cantó ‘Inocente pobre amigo’, canción con la que descubrió un talento saltillense de entre el público.

Otro de los momentos inolvidables de la noche, fue cuando la monclovense interpretó ‘Colores en el viento’ de la película de Disney ‘Pocahontas’, donde Susana hace la voz de doblaje al español del personaje principal. Este canto fue dedicado al tenor, quien calificó la interpretación como una “caricia al alma”, debido a que el soundtrack de este filme lo acompañó como una forma de morfina para calmar los dolores de su vida, relacionados con su ceguera por negligencia médica.

$!Durante el concierto, Susana Zabaleta dedicó un mensaje de apoyo a las Madres Buscadoras y llamó a no abandonar la lucha por encontrar a sus seres queridos.
Durante el concierto, Susana Zabaleta dedicó un mensaje de apoyo a las Madres Buscadoras y llamó a no abandonar la lucha por encontrar a sus seres queridos. HOMERO SÁNCHEZ | VANGUARDIA

SUSANA ZABALETA RECONOCE A COAHUILA

Después de interpretar ‘Me gustas mucho’ junto al mariachi regio, la cantante reconoció a Coahuila como uno de los estados más seguros a nivel nacional, gracias al Gobernador Manolo Jiménez Salinas y al Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez.

Momentos después, también agradeció el buen recibimiento por el Alcalde de Saltillo, Javier Díaz, quien asistió al evento acompañado de su esposa.

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$!La cantante presentó a su madre ante el público y compartió un texto de Catón.
La cantante presentó a su madre ante el público y compartió un texto de Catón. HOMERO SÁNCHEZ | VANGUARDIA

CATÓN PRESENTE EN SUSANA ZABALETA

Zabaleta se tomó el tiempo de leer un texto escrito por Armando Fuentes Aguirre, mejor conocido como ‘Catón’ y una de las firmas más valiosas de esta casa editorial. En su discurso sobre la felicidad, Susana presentó a su madre, quien se encontraba en primera fila del recinto. Después procedió con ‘Amor eterno’, una de las letras más conmovedoras del ‘Divo de Juárez’.

El gran espectáculo culminó con el éxito ‘Noa Noa’, canción con la que todos los presentes se levantaron a bailar para despedir a las voces coahuilenses.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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