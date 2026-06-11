Regresa el ‘Calavera Metal Fest’ con una nueva edición y más bandas en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La segunda edición del festival reunirá a agrupaciones locales y foráneas en una jornada dedicada a los sonidos más pesados de la escena alternativa
El éxito que representó la primera edición del ‘Calavera Metal Fest’ convirtió al evento en uno de los nuevos espacios para el rock en la ciudad, por lo que los organizadores confirmaron una segunda edición.
Desde finales de mayo se han compartido en su página de Facebook los nombres de los diversos talentos que se apoderarán del escenario, por lo que no serán únicamente agrupaciones locales las que formen parte del cartel.
Los grupos confirmados son Cosmogony, Exentria, Speedrippers, Four Days of Funeral, Marraneitors, Fiend Cats, Violetas Violentas, BAD, Death Gods y Colisión MX.
El evento se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre en Bar Loop, ubicado en el bulevar Venustiano Carranza y Valdez Sánchez, en la colonia Topochico.
Según los organizadores, la preventa VIP tiene un costo de 600 pesos e incluye boleto, playera oficial, vaso del festival y póster. Por su parte, la entrada general tendrá un costo de 300 pesos e incluirá boleto y vaso del festival.
Para adquirir las entradas, los interesados deberán consultar las páginas de Facebook del festival y de Producciones Calavera.