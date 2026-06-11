Regresa el ‘Calavera Metal Fest’ con una nueva edición y más bandas en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/
    Regresa el ‘Calavera Metal Fest’ con una nueva edición y más bandas en Saltillo
    Cita. Bandas de distintos géneros del metal compartirán escenario durante el festival programado para noviembre en Bar Loop. FOTO: ARCHIVO

La segunda edición del festival reunirá a agrupaciones locales y foráneas en una jornada dedicada a los sonidos más pesados de la escena alternativa

El éxito que representó la primera edición del ‘Calavera Metal Fest’ convirtió al evento en uno de los nuevos espacios para el rock en la ciudad, por lo que los organizadores confirmaron una segunda edición.

Desde finales de mayo se han compartido en su página de Facebook los nombres de los diversos talentos que se apoderarán del escenario, por lo que no serán únicamente agrupaciones locales las que formen parte del cartel.

Los grupos confirmados son Cosmogony, Exentria, Speedrippers, Four Days of Funeral, Marraneitors, Fiend Cats, Violetas Violentas, BAD, Death Gods y Colisión MX.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre en Bar Loop, ubicado en el bulevar Venustiano Carranza y Valdez Sánchez, en la colonia Topochico.

Según los organizadores, la preventa VIP tiene un costo de 600 pesos e incluye boleto, playera oficial, vaso del festival y póster. Por su parte, la entrada general tendrá un costo de 300 pesos e incluirá boleto y vaso del festival.

https://vanguardia.com.mx/show/que-hacer-en-saltillo-homenaje-a-juan-gabriel-con-susana-zabaleta-concierto-de-bronco-futfest-teatro-local-y-arranque-de-la-fina-JB21319088

Para adquirir las entradas, los interesados deberán consultar las páginas de Facebook del festival y de Producciones Calavera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Eventos

Localizaciones


Saltillo

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Más de 80 mil aficionados convirtieron el Estadio Ciudad de México en una sola voz para impulsar a México en el arranque del Mundial 2026.

México gana, la tribuna también: el Estadio Ciudad de México hizo suyo el debut mundialista del Tri
Familiares de víctimas de desaparición colocaron cárteles con los rostros de sus seres queridos en el puente peatonal ubicado frente al Estadio Monterrey, donde se jugarán los partidos del Mundial en Nuevo León.

Pegan cárteles de víctimas de desaparición en Nuevo León cerca del Estadio Monterrey
Presuntos miembros del bloque negro obstaculizan vías del Tren Ligero durante protesta

Tren Ligero de la Ciudad de México suspendido por obstrucciones en las vías
Enfrentamientos en las proximidades del Estadio Azteca

‘Bloque Negro’ intenta irrumpir en la Puerta 8 del Estadio Azteca
Fan Fest en Monterrey, Copa Mundial 2026

Fan Fest en Monterrey arranca con júbilo por triunfo de México
Donald Trump amenazó con atacar Irán esta misma noche y luego canceló la orden, según AP, en medio de una escalada militar y tensión en Medio Oriente

Trump amenaza con atacar Irán y tomar control de su petróleo, pero cancela operación horas después
De las 56 personas detenidas, 15 fueron arrestadas y 41 quedaron en libertad con citaciones para comparecer ante el tribunal penal.

Casi sesenta detenidos en Nueva York tras la histórica remontada de los Knicks
Azteca 2026

Azteca 2026