Regresa el ‘Calavera Metal Fest’ con una nueva edición y más bandas en Saltillo

El éxito que representó la primera edición del ‘Calavera Metal Fest’ convirtió al evento en uno de los nuevos espacios para el rock en la ciudad, por lo que los organizadores confirmaron una segunda edición.

Desde finales de mayo se han compartido en su página de Facebook los nombres de los diversos talentos que se apoderarán del escenario, por lo que no serán únicamente agrupaciones locales las que formen parte del cartel.

Los grupos confirmados son Cosmogony, Exentria, Speedrippers, Four Days of Funeral, Marraneitors, Fiend Cats, Violetas Violentas, BAD, Death Gods y Colisión MX.