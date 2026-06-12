¿Por qué Alejandro Fernández tenía la lengua verde?... esto dijo el cantante tras entonar el Himno Nacional

La actuación de El Potrillo recibió una fuerte ovación del público, pero en redes sociales muchos usuarios también recordaron una imagen que había causado revuelo días antes: una fotografía donde se observaba al artista con la lengua de un tono verde mientras se encontraba sobre el escenario.

La participación de Alejandro Fernández en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 estuvo marcada por la emoción, los reflectores y también por una controversia que lo acompañó durante semanas. El cantante mexicano fue elegido para interpretar el Himno Nacional Mexicano ante miles de aficionados reunidos en el Estadio Ciudad de México , en un momento que rápidamente se convirtió en tendencia.

La imagen había abierto una ola de comentarios y teorías en plataformas digitales. Algunos usuarios especularon sobre posibles problemas de salud, mientras que otros hicieron bromas relacionadas con la higiene del cantante. La situación llegó incluso a convertirse en uno de los temas más comentados alrededor del artista.

“Qué bueno que me preguntan eso porque... esto es de un periodista que siempre me ha estado ch ng nd* y me tiene hasta la madre, de hecho”, comentó Fernández frente a los medios.

Ante la creciente conversación digital, Alejandro Fernández decidió responder y explicar lo ocurrido antes de presentarse en el concierto México Vibra . El cantante señaló a un periodista como parte del origen de la polémica y expresó su molestia por la atención que recibió el tema.

Entre los comentarios que circularon se encontraba la frase: “Normalicemos lavarnos la lengua antes de salir al escenario”, una reacción que reflejó cómo una imagen fuera de contexto puede generar interpretaciones inesperadas.

El origen del video se remonta a finales de mayo, durante una presentación de su gira De rey a rey . En la grabación, de aproximadamente un minuto, Fernández aparece interpretando una nota prolongada con la boca abierta, momento en el que la cámara captó la parte posterior de su lengua con una tonalidad verde clara.

La explicación del intérprete fue sencilla: el cambio de color en su lengua habría sido provocado por una pastilla de miel que tomó después de una jornada intensa de conciertos. Según relató, venía de terminar su segundo espectáculo consecutivo y buscaba proteger su garganta.

“Quiero aclarar que esa vez era mi segundo concierto. Acababa de terminar el show y me metí, me tomé una pastilla de miel y eso fue lo que pasó”, afirmó el cantante.

El artista también cuestionó la manera en la que se difundió la imagen, pues consideró que la saturación de la cámara pudo haber intensificado el color. “Después de todo, se ve en la cámara y en la pantalla que está súper saturado eso. Entonces yo no sé, la verdad no entiendo por qué quieren hacer noticia donde no es”, declaró.

LA SALUD DE ALEJANDRO FERNÁNDEZ GENERÓ ATENCIÓN PREVIA

La controversia por la lengua verde no fue el primer momento reciente en que la salud de Alejandro Fernández estuvo bajo la mirada pública. En septiembre de 2025, el cantante tuvo que cancelar algunos conciertos programados en Estados Unidos debido a una enfermedad que requirió reposo.

Posteriormente, se informó que el motivo de aquella pausa había sido un cuadro de salmonelosis, situación que obligó al artista a modificar temporalmente su agenda profesional.

Sin embargo, tras recuperarse, Fernández retomó sus presentaciones y continuó con una intensa actividad musical. Su aparición en la inauguración del Mundial 2026 representó uno de los momentos más esperados por sus seguidores.

La presentación del himno transcurrió sin incidentes importantes y el cantante logró completar uno de los actos más simbólicos del evento deportivo. Su interpretación generó comentarios positivos por la fuerza vocal y la presencia escénica mostrada ante un público internacional.

La familia Fernández también ha estado relacionada en distintas ocasiones con momentos de alta atención pública debido a interpretaciones del himno, por lo que la participación de Alejandro tenía una carga adicional de expectativa.

LA POLÉMICA QUEDÓ ATRÁS TRAS SU PRESENTACIÓN

Después de su actuación en el Estadio Ciudad de México, las redes sociales nuevamente se llenaron de opiniones sobre el cantante. Mientras algunos usuarios analizaron detalles técnicos de su interpretación, otros destacaron la emoción del momento y el significado de escuchar el himno en una ceremonia mundialista.

También surgieron comentarios sobre una supuesta petición del artista para que las cámaras evitaran enfocarlo directamente al rostro durante la transmisión, algo que algunos relacionaron con la polémica anterior sobre su lengua. Hasta ahora, esa versión quedó principalmente como una conversación surgida en redes sociales.

El episodio mostró nuevamente la rapidez con la que un detalle visual puede convertirse en un fenómeno viral. En cuestión de días, una imagen tomada durante un concierto pasó de ser una curiosidad a una conversación internacional que terminó acompañando uno de los escenarios más importantes de la carrera del cantante.

Finalmente, Alejandro Fernández dejó claro que la explicación estaba relacionada con una situación momentánea y no con una condición médica grave, cerrando una polémica que acompañó su camino rumbo a una de las presentaciones más vistas de su trayectoria.

DATOS CURIOSOS SOBRE LA POLÉMICA DE ALEJANDRO FERNÁNDEZ

· La imagen de la lengua verde surgió durante una presentación de la gira De rey a rey a finales de mayo.

· El cambio de color fue relacionado por el cantante con una pastilla de miel que tomó después de un concierto para cuidar su garganta.

· El video viral duraba aproximadamente un minuto y captó el momento exacto en que Fernández sostenía una nota larga.

· Algunos usuarios interpretaron la imagen como un posible problema de salud antes de conocer la explicación del artista.