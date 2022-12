Sylvia Pasquel llama ‘diva desempleada’ a Lucía Méndez

En fechas recientes Lorena Herrera, Laura Zapata y Sylvia Pasquel acudieron al programa “Pinky promise” con Karla Díaz para hablar sobre su experiencia en el programa de Netflix y afirmaron que ellas son reinas en todo momento de su vida, no sólo ante las cámaras, sino también con su día a día.

Pasquel señaló que seguramente Méndez no había acudido a esta charla porque “está cuchiplanchando con el de 28 años” , después se tocó el tema de los cibernautas que atacan por internet y la hija de Silvia Pinal habló al respecto.

Laura señaló que a las mujeres se les puede quitar el título de “reinas” ante ciertas circunstancias, Karla Díaz-Leal sin dar nombres complementó “que por cierto no está aquí” haciendo alusión a L ucía Méndez , a lo que Laura preguntó “¿quién?”, lo que generó la risa de todos.

“Bendito sea Dios yo no tengo muchos haters en mi cuenta, yo me he metido en la cuenta de otra compañerita e híjole cómo tiene haters. Nosotras sí trabajamos, (ella) es una diva desempleada, neta”, comentó refiriéndose a Lucía.

Sylvia agregó que es necesario que se les diga “a los empresarios que la manejan que la ubiquen. Hubieran cuidado su imagen no que salió raspadísima”.