Taylor Swift se convierte en la artista más galardonada de los MTV VMA’s y le gana a Madonna Mejor Video Musical

Fans de Taylor Swift: los Premios MTV a los Videos Musicales de 2026 son suyos. La superestrella del pop recibió el domingo por la noche el galardón inaugural Artist Director Honors, convirtiéndose en la artista más premiada en la historia de los VMA.

Anteriormente, compartía el título con Beyoncé, con 30 premios VMA cada una. El nuevo galardón, creado para reconocer a artistas “cuya labor detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha hecho avanzar el arte de la narrativa visual”, elevó su cifra total a 31.

Aunado a esto, se llevó también el premio más codiciado de la noche, en la categoría de Mejor Video Musical, que ganó por ‘The Fate of Ophelia’, en una competición donde también se encontraba Madonna. Al recibir el premio se lo dedicó a Dolly Parton.