Taylor Swift se convierte en la artista más galardonada de los MTV VMA’s y le gana a Madonna Mejor Video Musical

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    Taylor Swift se convierte en la artista más galardonada de los MTV VMA’s y le gana a Madonna Mejor Video Musical

La victoria en esta caetgoría fue para ‘The Fate of Ophelia’, con lo que rompió un récord de más de 30 nominaciones y premios a lo largo de esta ceremonia

Fans de Taylor Swift: los Premios MTV a los Videos Musicales de 2026 son suyos. La superestrella del pop recibió el domingo por la noche el galardón inaugural Artist Director Honors, convirtiéndose en la artista más premiada en la historia de los VMA.

Anteriormente, compartía el título con Beyoncé, con 30 premios VMA cada una. El nuevo galardón, creado para reconocer a artistas “cuya labor detrás de la cámara ha ampliado las posibilidades del videoclip y ha hecho avanzar el arte de la narrativa visual”, elevó su cifra total a 31.

Aunado a esto, se llevó también el premio más codiciado de la noche, en la categoría de Mejor Video Musical, que ganó por ‘The Fate of Ophelia’, en una competición donde también se encontraba Madonna. Al recibir el premio se lo dedicó a Dolly Parton.

“Empecé a hacer videos y a participar en ellos hace 20 años”, declaró Swift en su discurso, añadiendo que ha intervenido en la creación de unos 60 videos musicales, 18 de los cuales escribió y dirigió ella misma.

Swift también estrenó el video de su nueva canción, “Patient Zero”, durante la ceremonia de entrega de premios. Ella dirigió la pieza visual, protagonizada por Colin Farrell y Dakota Johnson; en ella, Johnson y Swift aparecen como imágenes especulares la una de la otra.

“Patient Zero” es además su primer sencillo desde que se casó con Travis Kelce, jugador de los Chiefs de Kansas City, en el Madison Square Garden el pasado mes de julio.

Con información de AP.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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