Te presentamos los easter eggs del impactante tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’ con Pedro Pascal (video)

El avance, publicado por Lucasfilm y Disney, ofrece un vistazo a una historia situada después de la caída del Imperio Galáctico, en un contexto donde la Nueva República intenta estabilizar la galaxia. Combates, criaturas y nuevos escenarios anticipan una trama más ambiciosa que las entregas anteriores.

El lanzamiento del tráiler de The Mandalorian and Grogu provocó una reacción inmediata entre seguidores de la saga galáctica. La producción, protagonizada por Pedro Pascal, marca el regreso cinematográfico del universo Star Wars tras varios años centrado en series televisivas.

La película también representa una expansión del universo creado por George Lucas, con la incorporación de nuevos personajes y conflictos que prometen atraer tanto a fanáticos históricos como a nuevas audiencias.

CAMEOS Y PERSONAJES QUE SORPRENDIERON A LOS FANS

Uno de los detalles más comentados es la aparición del director Martin Scorsese, quien realiza un cameo interpretando a un alienígena informante. La participación del cineasta generó sorpresa debido a su histórica distancia con las franquicias comerciales.

El tráiler también confirmó el debut en acción real de Embo, el popular cazarrecompensas de la serie animada, así como el regreso de Zeb Orrelios, personaje querido por seguidores de las producciones televisivas de la saga.

Estas incorporaciones refuerzan la estrategia de conectar diferentes líneas narrativas del universo Star Wars en una sola historia cinematográfica.

REFERENCIAS A LA SAGA CLÁSICA Y HOMENAJES EMOTIVOS

Entre los easter eggs más destacados aparece un guiño directo a El Retorno del Jedi, cuando el protagonista enfrenta a criaturas en una arena controlada por los Hutts, evocando escenas icónicas de la trilogía original.

Otro momento relevante muestra a Grogu en un entorno similar al planeta Dagobah, incluso portando un bastón que recuerda al del maestro Yoda, lo que sugiere paralelismos en su desarrollo como personaje.

El tráiler también incluye un homenaje al actor Carl Weathers, fallecido en 2024. Una inscripción visible en una escena hace referencia a Apollo Creed, personaje que interpretó en Rocky, detalle que fue interpretado como un gesto de respeto hacia su legado.

DATOS CURIOSOS DEL TRÁILER

· La película llegará directamente a cines y no a streaming

· Es la primera cinta de Star Wars tras varios años sin estrenos cinematográficos

· Incluye personajes de series animadas llevados al live-action

· El estreno está programado para el 22 de mayo de 2026

UNA NUEVA ETAPA PARA LA FRANQUICIA

El tráiler de The Mandalorian y Grogu no solo anticipa una aventura más grande para sus protagonistas, sino que también confirma la intención de fortalecer el universo Star Wars en la pantalla grande.

Con referencias al pasado, nuevos personajes y homenajes emotivos, la película apunta a convertirse en uno de los eventos cinematográficos más esperados de 2026.